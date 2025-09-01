Mardin–Antalya hava köprüsü yeniden açılıyor

SunExpress, Antalya Havalimanı’ndan Mar­din Prof. Dr. Aziz Sancar Havali­manı’na haftada 2 frekans olacak şekilde karşılıklı direkt uçuşların rezervasyona açıldığı duyurdu. 27 Ekim 2025 tarihinde Antalya’dan saat 16.30’da havalanacak ilk uçak, saat 18.10’da Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’na inecek. Aynı uçak saat 18.50’de yolcularıyla birlikte Mardin’den havalanarak saat 20.35’te Antal­ya’ya iniş gerçekleştirecek. Cu­ma günü gerçekleştirilecek sefer­ler ise Antalya’dan Mardin’e sa­at 19.45 ile 21.25 arasında Mardin – Antalya seferi de saat 22.00 ile 23.45 arasında organize edilecek.

“Karşılıklı seferlerin yılın 12 ayına yayılması gerekiyor”

Mardin ile Antalya arasında ye­niden kurulacak hava köprüsü­nün sadece iki şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştırmakla kalma­yacağını aynı zamanda bölgesel turizm, ticaret ve yatırım potan­siyelini de önemli ölçüde artıra­cağını vurgulayan Mardin Tica­ret ve Sanayi Odası Yönetim Ku­rulu Başkanı Hatip Çelik, turizm sektöründe bölgeler arası işbir­liklerinin artacağını kaydetti. Mardin’in zengin tarihi dokusu, taş mimarisi ve kültürel mirası­nın direkt uçuşlar sayesinde An­talya’nın uluslararası turizm ağıy­la buluşacağını dile getiren Hatip Çelik, “Tur operatörlerimiz için bu hava hattı özellikle sağlık, kül­tür ve inanç turizmi açısından büyük fırsatlar sunacak. Antal­ya’dan gelen misafirlerimiz Mar­din’i daha kolay keşfedebilecek. Uçuşlarla zamanla kültürler bir araya gelecek ve iki kent arasında­ki etkileşim daha da artacak” dedi.

“İki kentte iş birliği daha da güçlenecek”

Hava köprüsü ve kargo faaliyet­lerinin iyileşmesi sayesinde Mar­din’in tarım ve el sanatları ürünle­rinin Antalya’daki otel ve restoran zincirleriyle daha hızlı buluşabi­leceğine dikkat çeken Hatip Çelik, şunları söyledi: “Hava yolu lojisti­ği Antalya’daki turizm sektörüne yeni bir ivme ve alternatif ürün ka­zandırabilir. Antalya’daki turizm işletmeleri için Mardin menşeli ürünler artık daha erişilebilir ha­le gelecek. Aynı zamanda Antal­ya’dan Mardin’e gelen yatırımcılar, bölgedeki lojistik merkezleri ve ta­rımsal üretim alanlarını daha ya­kından inceleme fırsatı bulacak.”