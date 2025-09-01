Mardin–Antalya hava köprüsü yeniden açılıyor
SunExpress, ekim ayı sonu itibariyle Mardin ile Antalya arasında yeniden karşılıklı direkt uçuşlara başlıyor.
SunExpress, Antalya Havalimanı’ndan Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’na haftada 2 frekans olacak şekilde karşılıklı direkt uçuşların rezervasyona açıldığı duyurdu. 27 Ekim 2025 tarihinde Antalya’dan saat 16.30’da havalanacak ilk uçak, saat 18.10’da Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’na inecek. Aynı uçak saat 18.50’de yolcularıyla birlikte Mardin’den havalanarak saat 20.35’te Antalya’ya iniş gerçekleştirecek. Cuma günü gerçekleştirilecek seferler ise Antalya’dan Mardin’e saat 19.45 ile 21.25 arasında Mardin – Antalya seferi de saat 22.00 ile 23.45 arasında organize edilecek.
“Karşılıklı seferlerin yılın 12 ayına yayılması gerekiyor”
Mardin ile Antalya arasında yeniden kurulacak hava köprüsünün sadece iki şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını aynı zamanda bölgesel turizm, ticaret ve yatırım potansiyelini de önemli ölçüde artıracağını vurgulayan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, turizm sektöründe bölgeler arası işbirliklerinin artacağını kaydetti. Mardin’in zengin tarihi dokusu, taş mimarisi ve kültürel mirasının direkt uçuşlar sayesinde Antalya’nın uluslararası turizm ağıyla buluşacağını dile getiren Hatip Çelik, “Tur operatörlerimiz için bu hava hattı özellikle sağlık, kültür ve inanç turizmi açısından büyük fırsatlar sunacak. Antalya’dan gelen misafirlerimiz Mardin’i daha kolay keşfedebilecek. Uçuşlarla zamanla kültürler bir araya gelecek ve iki kent arasındaki etkileşim daha da artacak” dedi.
“İki kentte iş birliği daha da güçlenecek”
Hava köprüsü ve kargo faaliyetlerinin iyileşmesi sayesinde Mardin’in tarım ve el sanatları ürünlerinin Antalya’daki otel ve restoran zincirleriyle daha hızlı buluşabileceğine dikkat çeken Hatip Çelik, şunları söyledi: “Hava yolu lojistiği Antalya’daki turizm sektörüne yeni bir ivme ve alternatif ürün kazandırabilir. Antalya’daki turizm işletmeleri için Mardin menşeli ürünler artık daha erişilebilir hale gelecek. Aynı zamanda Antalya’dan Mardin’e gelen yatırımcılar, bölgedeki lojistik merkezleri ve tarımsal üretim alanlarını daha yakından inceleme fırsatı bulacak.”