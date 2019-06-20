Maresen Otomotiv, yeni satış ve servis noktasını hizmete açtı

20 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Maresen Otomotiv sahibi Erhan Adalıer’in ev sahipliğinde Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini’nin de hazır bulunduğu açılışa iş ve siyaset dünyasının temsilcileri, yerel yöneticiler ile Pirelli Türkiye Satış Müdürü Emre Özdemir, Marmara Bölge Satış Müdürü Kerem Bodur, Bölge Satış Yöneticisi Okan Erdoğan katıldı.



Pirelli Türkiye Satış Müdürü Emre Özdemir, “Bursa ve çevresinde otomotiv sektöründeki pek çok ürün grubunda hizmet sunan iş ortağımız Maresen Otomotiv, özellikle Bursa’da giderek büyüyen premium pazardaki güncel stoğu ve hızlı tedarik süreciyle Pirelli’nin önde gelen yetkili satıcılarından biri olmaya devam ediyor. Maresen Otomotiv ile faaliyetlerimize kısa bir süre önce başlamamıza rağmen hem bizim hem de Maresen’in deneyimli kadrosu ile birlikte başarılı sonuçlar almaktayız. Özellikle performans lastikleri alanında ürün gamı ve stok bazında müşterileri memnun etmeyi başaran iş ortağımız Maresen Otomotiv, markamızı en iyi şekilde temsil ediyor. Şimdi de ileri teknoloji ile donatılan yeni satış ve servis noktası ile Bursa’da performans lastikleri pazarında lider olmayı hedefliyoruz” dedi.