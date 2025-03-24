Margün Enerji'den 605 milyon liralık satın alım

Batı Avrupa, ABD ve İngiltere'de iklim teknolojileri alanına odaklanmaya devam eden Margün Enerji, jeotermal enerji yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor.

Şirket son olarak, RSC Elektrik’e ait İzmir Seferihisar Jeotermal Enerji Santrali’nin satın alımı için 16 milyon dolar (yaklaşık 605 milyon lira) değerinde bir anlaşmaya imza attı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla anlaşmayı duyuran şirket, şirketin toplam kurulu gücünin iştirakleriyle beraber 330 megavata ulaştığını açıkladı.

Yeni satın alımı değerlendiren Şirket Üst Yöneticisi Sami Özgür Bostan, "Yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri yatırımlarımız, sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda hız kesmeden devam ediyor. Jeotermal enerji yatırımı, enerji üretim kapasitemizi artırırken, sektördeki güçlü konumumuzu pekiştiriyor ve karbon ayak izinin azaltımına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.