Mark Multimodal, 11 yeni Iveco çekici ile filosunu güçlendirdi

Mark Multimodal, satın aldığı 11 adet Iveco S-WAY çekici ile filosunu güçlendirdi. Rusya ve Ukrayna gibi sert hava şartlarının hakim olduğu bölgelere taşıma yaptıklarını söyleyen Mark Multimodal Genel Müdürü Onur Güvenler, söz konusu araçların bölge şartlarına uyumlu olduğunu aktardı. Güvenler, alınan araçların yakıt tasarruflu ve kötü hava şartlarında da kullanışlı olduğunu kaydetti.

Hizmet verdikleri ülkeler ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin her geçen gün arttığına işaret eden Güvenler, araç ve ekipman yatırımlarıyla bu ticareti daha güçlü hale getirmeye odaklandıklarını söyledi.

Iveco Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak ise, Mark Multimodal’in satın aldığı araçlar sayesinde çözüm ortaklarına daha çok katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.