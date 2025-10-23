Mark Zuckerberg’den yeni kesinti dalgası: Meta'da 600 kişi işten çıkarıldı

Teknoloji devi Meta, yapay zeka alanında yürüttüğü yeniden yapılanma süreci kapsamında önemli bir karara imza attı. Şirket, yapay zeka biriminde görev yapan yaklaşık 600 çalışanını işten çıkaracağını doğruladı.

İşten çıkarılanlar arasında Temel Yapay Zeka Araştırma Birimi (FAIR), altyapı mühendisliği ve ürün geliştirme ekiplerinde çalışan isimler de bulunuyor. Şirketin iç kaynaklarına göre, yapay zeka biriminin "gereğinden fazla büyüdüğü" yönünde uzun süredir tartışmalar yaşanıyordu.

FAIR ile ürün ekipleri arasında kaynak rekabeti

Meta içinde FAIR gibi araştırma ekipleri ile ürün odaklı gruplar arasında bilgi işlem gücü paylaşımı konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşandığı biliniyor. Bu durumun, yeniden yapılanma sürecini hızlandırdığı ve özellikle temel araştırma ile uygulamalı yapay zeka çalışmalarının sınırlarının yeniden çizilmesine neden olduğu belirtiliyor.

Yapay zekada “daha odaklı” bir dönem başlıyor

İşten çıkarılmaların ardından Meta'nın Süperzeka Laboratuvarları'ndaki çalışan sayısının 3.000’in altına düştüğü aktarıldı. Şirketin hedefi, yapay zeka araştırma ve geliştirme faaliyetlerini daha ürün merkezli bir stratejiye taşımak.

Bu karar, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in son dönemde sık sık vurguladığı “verimlilik yılı” stratejisinin de bir uzantısı olarak görülüyor. Meta, geçtiğimiz iki yılda farklı departmanlarda 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmıştı.