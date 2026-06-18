Markalı konutta dönüşüm 2027-28’de başlayacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye’de konut piyasası, son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, değişen maliyet yapıları ve konut kredi faizlerindeki dinamik süreçler nedeniyle hem yatırımcılar hem de oturum amaçlı alıcılar için oldukça hareketli ve yakından takip edilen bir dönemden geçiyor. Bu süreçte, güvenilirlik, modern yaşam standartları ve sundukları sosyal donatılarla öne çıkan markalı konut projeleri, gayrimenkul sektörünün stratejik ve cazip segmentini oluşturmaya devam ediyor. Özellikle konutta faizlerin düşmesi beklenen 2027 ve 2028 dönemine hazırlanan sektör oyuncuları, yeni projeleri görücüye çıkarmaya başlıyor.

Merkez Bankası’nın mayıs ayı konut fiyat endeksinde bir önceki yılın aynı ayına göre fiyatlarda yüzde 24,5’lik yükseliş olduğunu hatırlatan Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Ongun, ancak bu artışın enflasyonun gerisinde kaldığını söyledi. Alıcı tarafından bakıldığında “fırsat” dönemi gibi görüldüğünü, ancak alım gücündeki düşüş ve kredi faiz koşullarının bu fırsatı ortadan kaldırdığını dile getiren Ongun, “Alım gücü olan için bu dönem fırsat. Ama asıl dönüşüm kredi musluklarının açılması ve alım gücünün toparlanmasıyla 2027-28 döneminde olacak. Bekleyen talep hep var ve bu ihtiyacı karşılayacak markalı konut dönemi başlayacak” dedi.

“Atılan adımlar kentsel dönüşüme ivme kattı”

Türkiye’nin deprem gerçeği ve güvenli yapı stokuna da dikkat çeken Tarık Ongun, kentsel dönüşüm projelerindeki hareketliliğe işaret etti. Son dönemlerde yapılan düzenlemelerin kentsel dönüşüm projelerinin önünü açtığını söyleyen Ongun, önümüzdeki süreçte kentsel dönüşüm tarafında hareketli günler yaşanacağını belirtti. “Marka olarak da kentsel dönüşüm konusu ilgimizi çekiyor” diyen Ongun, bu konuda girişimlerinin olduğunu ve önümüzdeki günlerde sonuçlanmasını beklediklerini aktardı. Ongun, Büyükçekmece’de hayata geçirecekleri projeyi hatırlatarak, ayrıca İstanbul’un çeperlerinde konut projeleri planladıklarını kaydetti.

Urla’daki 2,4 milyon $’lık villalar 2028’de teslim

Markalı konuttaki yeni projelerden biri de Nurol GYO ve Prokar iş birliğiyle kurulan NP Ortaklığı tarafından Urla’da hayata geçirilen Urla 77 olacak. Projenin 77 dönümlük arazi üzerinde 77 müstakil villadan oluştuğunu belirten Tarık Ongun, ön talep toplamaya başladıkları projede teslimatların 2028’de olacağını kaydetti. Villarda satış fiyat aralığını 850 bin dolar ile 2,4 milyon dolar olarak açıklayan Ongun, ödeme planında yüzde 30 peşinat ve 36 ay vade seçeneği bulunduğunu belirtti. Ön talepten memnun olduklarını da dile getiren Ongun, Urla’da yeni projelerin de sinyalini verdi.