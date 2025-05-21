Marks & Spencer rekor karın ardından siber saldırıyla sarsıldı: 300 milyon sterlinlik düşüş bekliyor

İngiliz perakende devi Marks & Spencer (M&S), son haftalarda sistemlerini hedef alan siber saldırılar nedeniyle bu yılki faaliyet karında 300 milyon sterlinlik düşüş öngördüğünü bildirdi. Saldırının, şirketin online satışlarını temmuz ayına kadar etkilemesi bekleniyor.

M&S, 29 Mart 2025’te sona eren mali yıla ait finansal sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştı. Şirketin vergi ve düzeltme kalemleri öncesindeki karı, geçen yıla göre yüzde 22,2 artışla 875,5 milyon sterline yükselerek son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Net karda yüzde 31'lik azalma!

Aynı dönemde şirketin toplam geliri yüzde 6,1 artarak 13,9 milyar sterlin, düzeltme öncesi faaliyet karı ise yüzde 17,4 artışla 984,5 milyon sterlin olarak kaydedildi. Ancak vergi sonrası net kar, yüzde 31,3 azalışla 292 milyon sterline geriledi.

Geçtiğimiz ay başlayan ve halen etkisini sürdüren siber saldırıların, özellikle online satışları sekteye uğrattığı belirtildi. Şirket, bu durumun 2025/2026 mali yılı faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyeceğini öngörüyor.

M&S Üst Yöneticisi Machin'den değerlendirme

Açıklamada ifadelerine yer verilen M&S Üst Yöneticisi Stuart Machin, şirketin birkaç haftadır son derece sofistike ve hedefli bir siber saldırıyla mücadele ettiğini belirterek, bu durumun satışlarda bir süre kesintiye yol açtığını ifade etti.

Machin ayrıca, şu anda sistemin toparlanmasına odaklandıklarını ve büyüme stratejilerinde herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Zararın bir kısmı sigorta ile karşılanabilir

Analistlerin değerlendirmelerine göre, siber saldırının neden olduğu zararın en az 100 milyon sterlinlik kısmı, sigorta ve diğer önlemler aracılığıyla karşılanabilir.