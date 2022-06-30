Marmara Barber, cirosunu 2’ye katlayacak

Osman KILIÇ / İSTANBUL

Senso Kozmetik bünyesinde faaliyet gösteren Marmara Barber, 85 milyon liralık (5 milyon dolar) mevcut cirosunu 170 milyon liraya (10 milyon dolar) çıkarmayı amaçlıyor. 2017’den bu yana ciro bazında 38 kat büyüdüklerini kaydeden Marmara Barber Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Yorgun, “Artış her yıl devam ediyor. Hem ürün çeşitliliği arttığı için hem de marka artık belli konuma geldiği ve bilinirliği arttığı için bu sene ki hedefimiz geçen seneki ciromuzun iki katına çıkmak. İlk çeyrekteki veriler ile bu artışı yakalayacağımızı görebiliyoruz.” dedi.

Türkiye'de en büyük zincir marketlerinin fason üretimini yaptıklarını söyleyen Yorgun, “Avrupa'nın en büyük fason kolonya üretimi fabrikası olmanın gururunu taşıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Günlük 500 bin adet üretim kapasitesine sahip olduklarını dile getiren Yorgun, “Geniş ürün yelpazemizle trend ürünlerde öncü olmayı hedefliyoruz. Marmara Barber markası olarak kolonya (Aftershave) ürünümüzle ihracatta en çok satılan kolonya markasıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Amerika’ya ihracatta ilk 10 arasında yer alıyor

5 kıta depoları olduğunu ve 56 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Yorgun, “İhracat rakamları için de "2021’i ihracatta 41’inci sırada bitirdik. Kozmetik alanında Amerika’ya ihracatta ilk 10’dayız. Satışlarımızın yüzde 70'ini Amerika'ya gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedef ihracatta olmayan ülkelere girmek. Doğru partnerlerle piyasada olmayı istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“Alanımızda dünya markası olmak istiyoruz”

Marmara Barber olarak sektörde bir dünya markası olmak istediklerini aktaran Yorgun, “Ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek ve ihracat hacimlerini artırmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Pazarın çok büyük olduğunu ve Türkiye olarak erkek kozmetiğinde çok ilerleme kat edildiğini belirten Yorgun, “Biz hem markamızın sıra dışılığını hem de fiyat performans seviyesini en iyi seviyede tutmak istiyoruz. Dünyadaki berberlerin taleplerini fiyat – performans olarak en iyi şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Ar-Ge ekibimiz ile ürünlerin kalitesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” bilgisini verdi.

Saç jölesi, erkek parfümü ve mobilya da üretecek

Yeni yatırımlar kapsamında fabrikalarında hem depolama alanı hem de makine parkında kapasite artışına gitmeyi planladıklarını kaydeden Yorgun, “Yeni projelerde ise ürün yelpazemizi geliştireceğimiz kozmetik ürünleri için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Örnek vermek gerekirse; saç jölesi, fön suyu, sakal şekillendirici ürünler, erkek parfümleri ve son olarak berber dükkanları için mobilya yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu.