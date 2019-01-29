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Marmara Yapı Irak’ta işe başladı, iki yeni ülke sırada

İstanbul Beylikdüzü’nde 3 konut projesinin yapımına devam eden Marmara Yapı, yurtdışındaki yatırımlarına ağırlık veriyor. Şirket Irak’ta süren projelerine ek olarak Katar ve Cezayir’de yeni işler almayı amaçlıyor.

Marmara Yapı Irak’ta işe başladı, iki yeni ülke sırada
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