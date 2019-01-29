Marmara Yapı Irak’ta işe başladı, iki yeni ülke sırada
İstanbul Beylikdüzü’nde 3 konut projesinin yapımına devam eden Marmara Yapı, yurtdışındaki yatırımlarına ağırlık veriyor. Şirket Irak’ta süren projelerine ek olarak Katar ve Cezayir’de yeni işler almayı amaçlıyor.
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