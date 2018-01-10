Marmarabirlik, 2023 cirosuna 2018'de ulaşacak

10 Ocak 2018

Esra Özarfat

BURSA - Son 7 yılda yaptığı atılımlarla Türkiye’de kurulu birlikler arasında bir başarı hikâyesine imza atan Marmarabirlik, bugün öz kaynaklarıyla üreticisine kazandıran, yurt dışında marka bilinirliğini artıran bir yapılanmaya dönüştü. Birlik, 2023 için hedeflediği ciroya 2018 sonunda ulaşacak.

32 bin üretici ortağıyla Türkiye’nin 64 yıllık markası olan Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), aynı zamanda Türkiye’de birlik yapılanmasının başarılı örneklerinden biri. 2009 yılının sonunda Marmarabirlik’in 43,5 milyon lira vergi borcu, 98.8 milyon lira kredi borcu bulunuyordu. Bugün gelinen noktada Marmarabirlik, hem geçmiş borcunu ödüyor, hem de kredi kullanmadan öz kaynaklarıyla peşin alım yapıyor. Birlik, 2023 yılı hedefi olan 500 milyon liralık ciroya 2018 sonunda ulaşmayı hedefliyor. 2017 sonunda 411 milyon lira ciro elde eden Marmarabirlik, bir önceki yıla göre cirosunda yüzde 20 artış kaydetti. Öte yandan 2010 yılından bu yana ürün alımlarını kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarıyla yapan Marmarabirlik’in ödediği rakam bu sezon 290 milyon lirayı buldu. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: “2010’dan bugüne kadar yaklaşık 65 milyon liralık yatırım yapmış olmamız Marmarabirlik’in geldiği noktanın bir göstergesidir. Kurulduğu yıldan bu yana ilk kez geçen yıl kendi öz kaynaklarımızla ortaklarımıza 17 milyon lira kar payı dağıttık. Geldiğimiz nokta yeterli değil. Ortaklarımız çok daha iyisini hak ediyor” dedi.

Zaman içinde birlik ile üreticiler arasında oluşan mesafeyi aştıklarını ve doğru rekolte beyanı ve planlamayla kar dağıtan bir kuruluş haline geldiklerine işaret eden Asa: “Bu sezon ortaklarımızın verdiği rekolte beyanı 56 bin ton. 50 bin ton ürün alımı yaptık. Bu da yüzde 90’a varan bir başarı demektir. Gerçeğe bağlı rekolte beyanı Marmarabirlik’in hedeflerini güçlendiriyor” değerlendirmesini yaptı.

Barkotlu ürün sayısını 340’a yükseltti

Bir anlamda küllerinden yeniden doğan Marmarabirlik’in bunu nasıl başardığı ise Ar-Ge ve inovasyon, ürün geliştirme ve kalite standartlarının belirlenmiş olmasında yatıyor. Başkan Hidamet Asa şu bilgileri verdi: “Göreve geldiğimizde ilk adımımız Ar-Ge birimini kurmak oldu. Marmarabirlik, yıllarca siyah Gemlik tipi sofralık zeytin üretimi yapan bir kuruluştu.

Bunun yeterli olmadığını görüp Ar-Ge birimiyle birlikte kalite standartlarımızı artırdık, ürün çeşitliliğine gittik ve pazardan daha büyük pay almaya başladık. 2009 yılı sonunda ortalama yıllık satışımız 23 bin ton seviyesindeyken, bugün 40 bin tona yaklaştı. Kalite standartlarımızı artırınca 2010 yılından önce yüzde 3 olan bayilerden iade oranı yüzde 0,6’ya geriledi. 2010 öncesinde ortaklarımız iri kalibre zeytini özel sektöre satarken, satış stratejimizi geliştirerek iri kalibreli ürüne özel fiyat verdik ve satışlarını da her geçen gün arttırdık. Böylece 2009 sonunda 180 olan barkotlu ürün sayımız 340’a ulaştı.”

Yurtdışındaki mağaza zincirlerinin raflarında yerini aldı

5 yıl önce Amerika’ya 200 ton ihracat yapan Marmarabirlik’in bugün sadece Amerika ihracatı yıllık 600 tonu buluyor. Geçen yıl Kuzey Irak’a 250 ton ihracat yapan Birlik’in 36 bin ton olan toplam satışının 5 bin 200 tonu ihracat. Zeytin ve zeytinyağı satışında 5 yıldır üst üste ihracat birincisi olan Marmarabirlik, artık Avusturya, Almanya, İsviçre, Avusturalya’da ulusal mağaza zincirlerinin raflarında kendi markasıyla yer alıyor. “Son yıllarda Marmarabirlik, dünyada tanınan bir marka haline geldi” diyen Hidamet Asa, Turquality marka destek programına dahil olmak için de çalışmalarını hızlandırdıklarını aktardı.

Asa: “Altyapımız büyük ölçüde hazır. Marka destek programıyla Marmarabirlik, bir kooperatif olmaktan ziyade özel sektör kuruluşu olarak Türkiye’yi yurt dışında temsil eden bir marka haline gelecek. Ağırlıklı olarak mevcut pazarlarımızı ardından bugüne kadar yer almadığımız pazarları da değerlendireceğiz. Son dönemlerde özellikle Japonya, Malezya ve Hindistan gibi Uzakdoğu ülkelerine yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Japonya'ya ürün gönderdik. Önümüzdeki süreçte de bu ülkelere ürün satışı için tanıtım faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

2012 yılında Köln şubesinin açıldığını hatırlatan Hidamet Asa, geçen yıl aralık ayında da Köln depolama ve üretim tesisi kurulması için çalışmalara başladıklarını duyurdu. 4 bin metrekarelik bir arsa satın almak için görüşmelere başladıklarını ifade eden Hidamet Asa, “İlk etapta depolama tesisi yapılacak. Mevcut bayilerin siparişlerini hızlı bir şekilde karşılamak için. Ardından üretim tesisi kurulacak” açıklamasını yaptı.

Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen inovatif ürünler

Marmarabirlik, piyasanın talebini karşılamak amacıyla 20 gramdan sonra 11 gramlık küçük ambalajlarla üretime başladı. 3 adet zeytinden oluşan 11 gramlık ambalaj ile 7 adet zeytinden oluşan 20 gramlık ambalajın seri üretimi için 2 milyon Euro’luk makine ve ambalaj yatırımı yapıldı. Öncelikle Ramazan ayında toplu iftar ve sahur noktalarında tüketiciye sunulacak tek porsiyonluk mini ambalajlar, okul kantinleri ve simit sarayları başta olmak üzere otel, restoran ve kahvaltı salonu gibi ev dışı tüketim alanlarında da tüketilecek. Ürün, ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı’nda askerlerin kumanyasında yerini aldı. Marmarabirlik, soslu yeşil zeytin, organik zeytin, Himalaya tuzlu, kuru sele hazır kap ambalaj, çikolatalı zeytin şekeri gibi ürünlerin ardından şimdi de tek porsiyonluk yağ ve sos içeren katla yağla ambalajı ile zeytinyağı satışına başladı. Sektörde ilk kez üretilen yeni ambalaj, tek elle açılarak zeytinyağı kullanma kolaylığı sağlıyor. Katla yağla sos başlangıçta THY, otel, restoran gibi alanlarda tüketiciyle buluştu.

Zeytinde dünyanın ilk lisanslı deposunu kurdu

Marmarabirlik, 2016 yılında 17 milyon dolarlık yatırımla zeytin lisanslı deposunu faaliyete geçirdi. Birliğin Başköy ve Erdek’teki lisanslı zeytin depoları dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Elektronik ürün senedi düzenlenen ürünler Bandırma Ticaret Borsası’nda işlem görüyor. Marmarabirlik ve bağlı 8 kooperatifin ortak olduğu şirketin toplam sermayesi 23 milyon lira. Başkan Asa, 2018’de lisanslı depoyu genel bir yapıya kavuşturacaklarını söyledi. Bölgede ağırlıklı olarak sofralık zeytin yetiştiğinin altını çizen Hidamet Asa, son yıllarda zeytinyağına da önem vermeye başladıklarını, yıllık satışı 2 bin 500 tona ulaştırdıklarını ifade etti. Asa, uzun vadede Marmarabirlik’in bu alanda yatırım yaparak zeytinyağı pazarında da etkin olmayı hedeflediklerini aktardı.