Marmarabirlik, 35 milyon lira ödeme yapacak

Marmarabirlik, 2021-2022 iş yılı ürün alım kampanyasında 560 milyon lira bütçe oluştururken alınan ürünlerin bedellerinin ilk dilimini bugün ödeyecek.

Üreticilere 5 Kasım'a kadar teslim ettikleri ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sinin karşılığı olarak 35 milyon lira ödeme yapılacak. Ortaklar saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden paralarını alabilecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2021-2022 iş yılı ürün alım kampanyasından önce 72 bin 650 ton rekolte beyanı geldiğini bildirdi. Ortakların yüksek rekolte beyanına rağmen kota uygulamasının yapılmadığını belirten Asa, şunları kaydetti: "Ortaklarımız bunu iyi değerlendirmelidir. İri daneli ürünü piyasaya verip ince daneli ürünü kooperatifine getirirlerse bir sonraki yıl stok fazlası yaşanır. Bugüne kadar ürün bedelleri öz kaynaklarımızla kredi kullanılmadan ödenmiştir. Ürün alımları planlı bir şekilde yapılmış, dengeli stok oluşturulmuş, bu da satışlara olumlu bir şekilde yansımıştır. Hedefimiz satışlarımızı artırmaktır. Daha çok satabilmek için piyasanın taleplerine göre hareket etmek zorundasınız."

2020’de 46 bin ton ürün satışı gerçekleştirdi

Asa, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı satışlarda sıkıntı yaşamadıklarını, artan bir satış ivmesi ile 2020 yılında 46 bin ton ürün satışı gerçekleştiğini aktardı. Bölgesel fiyatlandırma yapılmasının mümkün olmadığını belirten Asa, ürün alım fiyatlarıyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Ürün alım fiyatları belirlenirken piyasa koşullarına bakılmakta, ülke ve bölge rekoltesi dikkate alınarak arz talep dengesi gözetilmekte ve ona göre fiyat belirlenmektedir. Piyasa gerçeklerini unutmamak ve tüketici tarafını da düşünmek gerekir. Ürün alımları çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. Üreticilerimizin Marmarabirlik Yönetim Kurulunun belirlediği ürün alım fiyatlarından memnuniyeti yapılan teslimatlardan görülmektedir."