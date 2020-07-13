Marmarabirlik Köln’de lojistik üs kuracak

13 Temmuz 2020

ZEHRA ORUÇ

Sektörde yıldönümünün 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle başladığını ve 2020 yılı hedeflerinin yüzde 70’ini yakaladıklarını ifade eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, hem üretimde hem de ihracatta başarılı bir ivme yakaladıklarını kaydetti.

Marmarabirlik’in hedeflerini DÜNYA'ya anlatan Hidamet Asa, “2019 yılında 7 bin 200 ton ihracat gerçekleştirmiştik. 2020 yılı hedefimiz 8 bin 500 ton. Bu sene, bir önceki yılın rekorunu kıracağız. Ciroda da 2019 yılında 23 milyon dolar seviyesindeyken, bu yıl 25 milyon doların üzerine çıkmayı öngörüyoruz” diye konuştu. Ar-Ge faaliyetleri ile de ürün çeşitliliğini artırdıklarına dikkat çeken Asa, “Ambalaj çeşitliliğimizi artırdık ve rafta ayrışan bir konuma geldik. 2009 yılındaki toplam satış miktarımız 20 ila 23 bin ton aralığında iken bugün 40 bin ton bandına ulaştık. 2019’da 39 bin 500 ton satış gerçekleştirdik. 2020 yılsonunda ise 45 bin ton hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Ürün kalitesinde de kaydadeğer bir mesafe kat ettiklerini aktaran Asa, 2009 yılında yüzde 3,5 seviyesinde olan geri iade oranının bugün yüzde 0,5’in altında olduğunu kaydetti. Asa, “Bu oranlar Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlarla elde edildi. Kalitemiz ciddi oranda arttı. Bugün itibari ile sekiz kooperatifimiz bulunuyor. Kooperatif bölgelerine modern depolama tesisleri yatırımı yapıldı. 2010'dan bugüne toplam 140 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi. Bir yandan 2007'de alınan kredi taksitleri devam ederken, vergi borcu da ödeniyor. Dolayısıyla bir yandan geçmiş dönem borçlarını öderken, bir yandan yatırım yapıyoruz” dedi.

Yıl içinde Almanya Köln Belediyesi’nden yer satın aldıklarını ve 3 bin 500 metrekarelik alana depolama tesisi kuracaklarını belirten Hidamet Asa, “Bu tesis ile hem lojistik gün sayısını kısaltacak hem de rafta aynı gün yer almayı sağlayacağız. Avrupa’da lojistik üs olacağız. Ürünlerimizde rafta yok durumuna düşmeyeceğiz” dedi.

“Avrupa’da altın değerindeyiz”

Yaklaşık 6 ay önce Turquality'ye dahil olduklarını kaydeden Asa, satışlarının yüzde 20’sini ihracata gönderdiklerini ifade ederek, “2009 öncesi 18 ülkeye ihracat yaparken, bugün 56 ülkeye ürün gönderiyoruz. Etnik dışı pazarlarda da başarılıyız. Avrupa’da altın değerinde bir markayız” diye konuştu.

Kârlılık yatırıma dönüşüyor...

“Marmarabirlik’in düzenli şekilde büyümesi, düzenli şekilde ürün alabilmesi ve satabilmesi için mutlaka yatırım yapması gerekir” diyen Asa, kısa dönemde üreticilere kar payı dağıtımı olmayacağını, karlılığın kooperatiflere depolama kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarda kullanılacağının bilgisini verdi. 2009’da depolama kapasitelerinin 50 bin ton olduğunu, bugün ise 80 bin ton seviyesine çıkarıldığını anlatan Asa, iki yıl içinde hedeflerinin 100 bin tonluk kapasiteye ulaşmak olduğunu ifade etti.

Son 3 yılda 145 bin ton alım

Asa, piyasa koşullarının üzerine fiyatlarla alım gerçekleştirerek üreticileri desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, “Son üç yıl içinde 145 bin ton civarında ürün alımı gerçekleştirerek, üreticimize 980 milyon TL bedel ödedik. Bu bedeli öderken hiç kredi kullanmadık, aksine üreticimizi girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla ayni kredi ile destekledik. Bu yıl içinde ayni kredi kapsamında üreticilerimize 22 milyon TL’lik zirai ilaç ve gübre desteği verdik. Üreticinin ihtiyaçlarını piyasa koşullarının altında fiyatlarla temin etmesini sağladık. Bu sayede hem ürün hem de girdi anlamında piyasa fiyatlarını regule ediyoruz” şeklinde bilgi verdi.

Üniversite ile gübre üretiyor

Öte yandan üreticiye köklü çözümler üretme hedefiyle Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde ve TÜBİTAK destekli yürütülen proje kapsamında, organik ve organomineral gübre üretimine başladıklarından da bahseden Asa, “Piyasa koşullarının yarı fiyatına bedellerle üreticimize sunduk. Zeytin atığı ve hayvansal gübreden elde ediliyor. 2019’da bin 700 ton üretim yaptık, bu yıl hedef; 4 bin ton” şeklinde konuştu.

Yıllık 3 bin 500 ton zeytinyağı satışı



Altı kez ihracat şampiyonu olan Marmarabirlik, ISO ilk 500 listesinde de yer alıyor. Lisanslı depolamada 13 bin tonluk kapasite ile hizmet veren Marmarabirlik, toplamda 380 çeşit ürün gamı ile üreticisinin karşısına çıkıyor. Yıllık ortalama 3 bin 500 ton seviyesinde zeytinyağı satışı gerçekleştiriyor. Zeytin ve zeytin türevleri ürün gamında müşteri portföyünü de çeşitlendiren Marmarabirlik, Türk Havayolları’nın yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de ürün veriyor. Firma, TSK’ya yıllık ortalama 2 bin 500 ton ürün gönderimi gerçekleştirdi. Marmarabirlik bugün itibariyle 650 kişi istihdam ediyor ve sezonda yaklaşık bin 500 kişi daha ek istihdam oluşturuyor.