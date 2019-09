Marmarabirlik, reklam filmiyle satışlarını artırmayı hedefliyor

10 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Ülkemizde stratejik bir öneme sahip olan milli ürünümüz zeytin ve zeytinyağı tüketiminin artması için ürünlerinin tanıtımı noktasında, Marmarabirlik önemli bir adım daha attı. En güzel sofralık Gemlik tipi zeytinin yetiştiği Güney Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren Marmarabirlik’in yeni reklam filmi görücüye çıktı. Ürün çeşitliliğine vurgu yapılan reklam filminde, tüketici tercihleri farklı bir dille anlatılırken, tüketicilerin ambalajlı ürün kullanması teşvik ediliyor. Ürün çeşitliliğinin ön plana çıktığı reklam filminde, “Çeşidi çok benzeri yok”, “Sofralardaki yeri herkesin söz birliği”, “Zeytin üreticisinin güç birliği, bir kooperatif markası Marmarabirlik” mesajları verildi.

Marmarabirlik olarak son 2 yılda üretici ortaklardan 102 bin ton ürün alımı yapıldığını ve amaçlarının daha çok zeytin alıp, satmak olduğunu belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu kapsamda yapılan reklam çalışmasının satışlara büyük etki yaratmasını beklediklerini ve böylece üretici ortaklarından daha fazla ürün almayı planladıklarını ifade etti.

Asa, “Bizim diğerlerinden farkımız; her yıl aynı bölgeden, aynı bahçeden, aynı ağaçtan ürün almamız ve doğal yöntemle olgunlaştırıp, tüketiciye sunmamızdır. Kalitemizin sırrı buradadır. Tüketicilerimiz aldıkları her kilogramda 32 bin üretici ortağımıza destek vermiş olacaklardır” dedi. “Bütün ürün çeşitlerimiz en yüksek kalite standartlarında üretilmekte ve ürünlerimizin tamamı pastörize edilmektedir” diyen Hidamet Asa, son yıllarda ambalajlı ürün tüketiminin artığını, yüzde 30’unun ambalajlı ürün olduğunu ve bunun da Marmarabirlik satışlarından kaynaklandığını belirtti.

Yaklaşan 2019/2020 ürün alım kampanyası öncesi üreticilere de mesaj veren Başkan Asa, “Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak her zaman üreticilerimizin yanında olduk. Ortaklarımız destekleri ile her geçen gün daha da büyüyen Marmarabirlik’e sahip çıkmalıdır. Bir günü, bir hasat dönemini değil, her yılı düşünmeliyiz. Önceliğimiz Marmarabirlik olmalıdır. Çünkü bu kurumun mirasçıları geleceğimiz, çocuklarımızdır. Bu kurumu ayakta tutmak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda yaklaşan ürün alım kampanyası öncesinde tüm ortaklarımıza verimli bir hasat diliyorum” diye konuştu.