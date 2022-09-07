Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başlıyor

DÜNYA (BURSA) - Marmarabirlik’te 2022-2023 ürün alım kampanyasında rekolte beyan alımları 12 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında alınacak. Ana sözleşme gereği rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alınmayacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Birliğimizin ürün alım planının olumsuz etkilenmemesi için, verilen rekolte beyanının ne kadar önemli olduğunu ortaklarımız geçtiğimiz yıl tecrübe etmiş oldular. Ürün alım planımız verilecek rekolte beyanına göre belirleneceği için, üreticilerimizin gerçeğe yakın rekolte beyanı vereceklerine inanıyoruz. Sahadan gelen bilgilere göre sofralık zeytin üretiminde rekoltenin geçtiğimiz yıla göre daha yüksek olacağını öngörüyoruz. Faaliyet alanımız olan kooperatif bölgelerimizin tamamında ‘var yılı’ olacaktır” dedi.

Son 20 yılın en yüksek rekoltesini beklediklerini belirten Asa, “Rekoltenin yüksek olduğu böyle bir yılda temennimiz arz fazlalığın oluşmaması” diye konuştu.

Üreticinin maliyet baskısı altında olduğu için fiyat beklentisi içinde olduğunun altını çizen Hidamet Asa, önümüzdeki kampanya döneminde en yüksek alım miktarı için hazırlık yaptıklarını ifade etti.