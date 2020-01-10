Marmarabirlik’in hedefi 45 bin ton ürün satışı ve 700 milyon TL ciro

10 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Sıkıntılı bir ürün alım kampanya dönemini geride bıraktıklarını bildiren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Kuruma zarar vermeden, üreticilerimizi de mağdur etmeden, zorlukları aşmaya çalıştık” dedi. İki yıldır Marmarabirlik’in piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla ürün alımı yaptığını belirten Başkan Asa, “Üreticilerimize verilen desteğin toplam miktarı 16 milyon 600 bin TL’dir. Bu miktar ile tesis veya çeşitli yatırımlar yapılabilirdi. Ama biz üreticimizin yanında olmayı tercih ettik, üreticimize destek verdik. Bu da kooperatif olmanın gereğidir” diye konuştu.

2004-2009 yılları arasında Marmarabirlik yıllık satış ortalamasının 23 bin ton civarında olduğunu hatırlatan Asa, bugün 40 bin ton satış rakamı ve 600 milyon TL ciroya ulaştıklarını vurguladı.’ Değişim dönüşüm ve planlı büyüme’ hedefi ile yollarına devam ettiklerinin altını çizen Hidamet Asa, “Marmarabirlik’in 2020 hedefi, 45 bin ton ürün satmak ve 700 milyon TL ciro’ya ulaşmaktır. 2019 yılında, miktar olarak 7 bin 200 ton ürün ihraç ederek, en yüksek ihracat rakamına ulaşılmıştır. 2020 yılında 8 bin 500 ton ürün ve 28 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Marmarabirlik’in Turquality Marka Destek programına dahil edilen ilk kooperatif olduğunu da işaret eden Başkan Asa, bu sayede dünya genelinde marka bilinirliğinin artacağını, uluslararası pazarda küresel bir oyuncu olmak için yeni kapılar açacağını aktardı. Hidamet Asa şunları söyledi, “Biz üreticimizin geleceğini düşünüyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında satışlarımız artmakta ve her geçen gün daha da büyümekteyiz. Marmarabirlik büyüdükçe ortaklarımızın kazancı ve refah seviyesi de artacaktır. 2023 vizyonu hedefimiz yılda en az 50 bin ton ürün satmaktır.”