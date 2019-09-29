Marmarabirlik’te 10 yılın en yüksek rekolte beyanı bekleniyor

29 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Tahmini rekoltenin üzerinde rekolte beyanının gelmesi, Marmarabirlik’in ne kadar önemli bir noktaya geldiğini göstermektedir. Marmarabirlik’e bağlı 8 kooperatif bölgesinde rekolte beyan alımları 14 Ekim’de sona erecek. 2019-2020 Ürün alım kampanya öncesi rekolte beyan alımlarına 16 Eylül’de başlayan Marmarabirlik’te Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üreticilerden gerçekçi beyan vermelerini, bu yılın riskli bir yıl olduğunu riskin, Marmarabirlik, Kooperatifler ve Ortaklar arasında paylaşılması gerektiğini belirtti. Asa, “Alınan rekolte beyanlarını değerlendirdiğimizde ortaklarımızın neredeyse ana taahhütlerine kadar beyan verdiklerini görmekteyiz. Bunun sebebi Marmarabirlik fiyatlarının geçtiğimiz yıllarda daha cazip olmasıdır” diyen Asa şunları söyledi: “Kooperatif bölgelerinden tahmini bölge rekoltesine yakın rekolte beyanı geleceğini öngörmekteyiz. Alınan rekolte beyanları, 2019/2020 ürün alım kampanyasını ve alım planımızı belirleyecektir. Ortaklarımız rekolte beyanı verirken ‘ben ne kadar çok rekolte beyanı verirsem, bana o kadar teslimat hakkı doğar’ mantığıyla hareket etmemelidir. Rekolte beyanı ne kadar verilirse verilsin kısıtlama yapılacaksa ortağın son 5 yıllık teslimat miktarına bakılmaktadır. Eğer önceki yıllarda ürün vermediyseniz, sınırsız teslimat hakkınız nasıl olacak” dedi.

Hidamet Asa, bugün piyasa koşullarına bakıldığında, 2018’de Marmarabirlik tarafından 5 TL’ye alınan ürünün, üretici havuzunda halen 3 TL’ye satıldığına vurgu yaptı.