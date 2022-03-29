Marmarabirlik’te Hidamet Asa güven tazeledi

DÜNYA (BURSA) - Marmarabirlik’in 2020/2021 İş Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Başköy tesislerinde yapıldı. Birlik Başkan ve Yönetim Kurulu seçiminin yapıldığı genel kurula, Bakanlık Temsilcileri, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Marmarabirlik’e bağlı 8 Kooperatif Başkan ve Yöneticileri ile Birlik Temsilcileri katıldı. Genel kurulda, ortaklara verilen ayni kredi desteğinin artırılması oy birliği ile kabul edilirken, ürün alımlarında Marmarabirlik Yönetim Kuruluna fiyat artışı yapabilme yetkisi verildi. Başkan Hidamet Asa, “2010 yılında Marmarabirlik’in öz kaynakları 111 milyon TL’den bugün 729 milyon TL’ye yükselmiştir. Ortaklarımızın ödemiş olduğu sermaye payı 34 Milyon TL olmasına rağmen, 21 kat değer kazanmıştır. Marmarabirlik kâr ettikçe öz kaynakları da artmıştır. 2021 yılında net ciromuz 918 milyon TL’dir. 2010’dan bugüne Entegre Tesisler başta olmak üzere toplam 166 milyon TL’lik yatırım yapılmıştır. Marmarabirlik yaptığı yatırımlarla her geçen gün daha da büyümektedir” dedi. Marmarabirlik’in mali açıdan güçlü bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Asa, ürün bedeli, prim desteği, ilaç ve organomineral gübre olmak üzere toplam 533 milyon 500 bin TL tutarında ödeme yapıldığını aktardı.

2023 hedefi 1.3 milyar lira ciro

Gübre ve zirai ilaç desteği ile birlikte akaryakıt desteği verilmesine 1 Nisan’da başlanacağını duyuran Hidamet Asa, ortaklara toplam 335 milyon TL kredi tahsisatı yapıldığını ifade ett. Asa, yeni dönemde desteklerin artırılacağını, 2022/23 iş yılı ürün alım kampanyasında 60 bin ton ürün almayı hedeflediklerini söyledi. Asa, ‘‘Önümüzdeki yıllar ihracat hedefimizi 12 bin ton yapmayı ve 35 milyon dolar döviz girdisi sağlamayı, yeşil enerji yatırımlarını hayata geçirerek tükettiğimiz enerjiyi kendimiz üretmeyi,depolama kapasitemizi 100 bin tonlara çıkarmayı, üretim kapasitemizi 65 bin tonlara çıkarmayı, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 50 bin ton ürün satmayı ve 1 milyar 300 milyon TL net ciro elde etmeyi hedefliyoruz’’ diye konuştu. 30 bin ortağı bulunan Marmarabirlik’in yönetiminde Başkan Hidamet Asa’nın yanısıra Ali Yıldız, Osman Bostancı, Kemal Dinç, Enis Edin ile Mustafa İlgen yer aldı. Kooperatifin genel müdürlüğünü İsmail Acar yürütüyor.