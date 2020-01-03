Marmarabirlik’te ürün alımları 8 Ocak’ta sona erecek

03 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - 21 Ekim’de başlayan ve 8 Ocak tarihinde sona erecek olan ürün alım kampanyasında, Marmarabirlik üreticilerden 43 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Alınan ürün bedellerinin karşılığı olarak ortaklarına bugüne kadar 145 milyon TL ödeme yapan Marmarabirlik, ürün bedellerinden üreticiye kalan borcu 2 taksitte ödeyecek. Kalan yüzde 50’nin ilk taksit olarak yüzde 20’si 31 Ocak’ta, ikinci taksit Nisan ayı sonunda yapılacak. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Hasat öncesi tarım ilçe müdürlükleri ve ziraat odalarının yaptığı maliyet çalışmalarında, 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti 4,5 TL olarak açıklanmıştı. Ürün alım kampanyası süresinde, yağlık dâhil olmak üzere ortalama alım fiyatlarımız 8 TL olarak gerçekleşmiştir” dedi.

“Üreticimiz her kilogramda 3,5 TL emeğinin karşılığını almış oluyor. Hangi tarım ürününde böyle bir kazanç var”? diyen Asa; “Ürün alım kampanyası başladığında geçtiğimiz yılın fiyatlarını avans fiyat olarak açıklamıştık, hasat döneminin başladığı 21 Ekim’den bugüne piyasa koşulları gözlemlenmiştir. Hasat süresi boyunca Marmarabirlik fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürün alımı yapılmamıştır” diye konuştu. Asa, Marmarabirlik'in 12,60 TL'ye aldığı ürünü piyasada diğer alıcıların 9 ila 10 TL arasında aldıklarını, piyasa koşullarından 4 TL pahalı alınan ürünle rafta rekabetçi olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Üreticilere kilogram başına destek verilecek

Başkan Hidamet Asa, ortaklara verilecek destekle ilgili de şunları söyledi: “Açıklanan avans fiyatlarının üzerine fark oluşmamıştır. Fakat üreticilerimizin zor durumda olduğunu da görüyoruz. Birlik Yönetim Kurulumuz tarafından ortaklarımıza kilogram başına destek verilmesi kararı alınmıştır. Buna göre, üreticilerimizin kooperatiflerine teslim ettiği 18-28 dane arasına kg başına 0,50 TL, 29-38 dane arasına ise 0,25 TL destek verilmesi kararı alınmıştır. Öte yandan yağlık zeytinler için nihai fiyat uygulanması nedeniyle fark fiyatı uygulanmayacaktır. Verilecek olan kg başına desteğin üzerine fark beklemek Marmarabirlik’in göz göre göre zarar etmesini istemektir. Sahibi olduğu kurumun zarar etmesini kim ister?” Kilogram başına verilecek olan destek farkları ile Kota fazlası ürün ödemeleri, ürün bedeli ödeme takvimi tamamlandıktan sonra ödenecektir. Diğer taraftan üreticilerimizin en önemli girdi kalemlerinden biri olan gübre dağıtımı yapılması konusunda çalışmalarımız da devam etmektedir. Organik gübre ve organomineral gübre olmak üzere kompoze gübrenin ortaklara dağıtımı Ocak ayı ilk ödemeden sonra yapılacaktır.” Hidamet Asa, 2020’de yüzde 15 büyüme hedeflerinin olduğunu ifade etti.