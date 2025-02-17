Marmarabirlik'ten üreticilere 800 milyon TL’lik ödeme

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına 21 Şubat’ta 800 milyon TL ödeme yapacak.

Zeytin bedellerinin yüzde 75’ine karşılık geliyor

Birlikten yapılan açıklamaya göre, bu ödeme ile üreticilerden alınan zeytin bedellerinin yüzde 75’ine karşılık gelen 2 milyar 400 milyon TL’lik tutar ödenmiş olacak. Kalan yüzde 25’lik bölüm ve fark ödemeleri ise en geç nisan ayı sonuna kadar yapılacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçen yıl 2 milyar 824 milyon TL’lik ürün alımı yapıldığını, bu yıl ise 3 milyar 363 milyon TL tutarında ürün alındığını belirtti.

"Üreticimiz için büyük mücadele verdik"

Asa, artan maliyetlere dikkat çekerek, "Bu ekonomik koşullarda mevcudu koruyabiliyorsanız büyümüş sayılırsınız. Maliyetlerin çok değişken olması ambalaj, üretim, pazarlama, enerji, finans maliyeti olarak satışları olumsuz yönde etkilemektedir. Satılan ürün miktarının tutarı ile bir sonraki yıl aynı miktarda ürünü yerine koyamıyorsunuz. Üç yıldır üretimde devamlılığın sağlanması ve üreticimizin ayakta kalması için büyük mücadele verdik" ifadelerini kullanırken Marmarabirlik’in bu yılki hedefinin ise 7 milyar TL ciroya ulaşmak olduğunu aktardı.