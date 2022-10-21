Marmaris Büfe 1964, taklit büfelere geçit vermiyor

60 yıla yakın bir süredir müşterilerine kesintisiz hizmet veren Türkiye’nin en köklü işletmelerinden biri olan Marmaris Büfe 1964, marka taklitçilerine geçit vermiyor. Türkiye genelinde 50’den fazla şubesiyle hizmet veren Marmaris Büfe 1964’ün suç duyurusunda bulunması üzerine son olarak İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki Marmaris Büfe ‘marka hakkına tecavüz’ suçundan cezalandırıldı.

Çok eski ve tanınmış bir marka olmanın çok sayıda taklit markayı beraberinde getirdiğini ve bunların tüketiciyi yanılttığını belirten Marmaris Büfe 1964 Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sargın, “Taklit markalar konusunda çok hassas davranıyoruz. Taklit markalarla ilgili ayda en az 5 tane suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu konunun sıkı takipçisi olmaya devam edeceğiz. Son olarak İstanbul Caddebostan’da Bağdat Caddesi’nde yer alan taklit Marmaris Büfe’nin İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda "Marka Hakkına Tecavüz" suçundan eylemine uyan 6769 Sayılı Yasanın 30/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri ve meydana gelen zarar ve suçun işleniş biçimi dikkate alınarak cezanın alt sınırdan tayini ile takdiren 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın itirazına rağmen karar kesinleşti. Ancak sanığın tabelasına hala işletmesinden indirmediği ve markaya tecavüz etmeye devam ettiği tarafımızca tespit edildi. Tabelanın indirilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

‘Tüm maddi ve manevi tazminat davalarını kazandık’

Taklit ve benzer markalarla ilgili açtıkları maddi-manevi tazminat davalarının tümünü kazandıklarına da dikkat çeken Mustafa Sargın, şöyle devam etti: “Daha önce de Tarabya’da yer alan taklit şube ile ilgili markaya tecavüz suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Şikayetimiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmiş, sanık Tarabya’da yer alan tabelasını indirmişti. Yine aynı şekilde Etiler Marmaris’e (Etiler İnci Büfe Gıda San. Ve Dış Tic. A.Ş.) karşı açtığımız marka tescil ve hükümsüzlük davaları İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, mahkeme markanın Etiler Marmaris tarafından tescil ve kullanımının hükümsüzlüğüne karar vermiş ve bu karar da kesinleşmişti. Mahkeme, Marmaris Büfe 1964 markasının hak sahibinin Marmaris Büfe İşletmeleri A.Ş’ ne ait olduğuna karar vermiştir. Ancak bu kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen Türk Patent Kurumu nezdinde haksız ve kötü niyetli tescillerin yapılmaya devam ettiği görülmektedir. Etiler Marmaris’in yetkililerine karşı açılan suç duyurusu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmiş, yetkililer aleyhine savcılık makamı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Bunun gibi markaya tecavüz nedeniyle açılan birçok dava Marmaris Büfe A.Ş. lehine neticelenmiştir. Şirketin marka hakkına tecavüz ile mücadelesi devam etmektedir.”

Yurt dışına açılmaya hazırlanıyor

Hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği ve marka yatırımlarıyla geniş bir müşteri kitlesine ulaşan Marmaris Büfe 1964, yurt içinde büyümeye devam ederken yurt dışına da açılmaya hazırlanıyor. Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgelerini büyüme rotasına alan Marmaris Büfe 1964; İstanbul Göktürk’te yeni şubesini açtı. Tokat, Adana, Adapazarı ve Adıyaman yakında şube açılacak bölgeler olacak. Yurt dışından ciddi teklifler aldıklarını belirten Mustafa Sargın, “Yurt dışı yatırımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu anlamda ilk sırada Azerbaycan yer alıyor. Azerbaycan’ın yanı sıra Gürcistan, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen marka yatırımları değerlendiriyoruz. Master franchise ile ülkelerde belirli oranlarda üretim yapılması da gelen talepler arasında yer almaktadır. Hedefimiz 2022 yılı sonunda markamızı dünya markaları listesine yazdırabilmek ve tüm dünya genelinde franchise bayileri tüketicilerin hizmetine sunmak” diye konuştu.