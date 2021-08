Marriott International, 10 yeni otel ile Türkiye’deki büyümesini sürdürecek

Marriott International, 2022'nin sonuna kadar 10 otel açma hedefiyle Türkiye'deki portföyünü genişletmeyi planlıyor.

Planlanan açılışlarla birlikte, 2022'nin sonuna kadar şirketin Türkiye'deki portföyü 8 pazarda 43 otel ve 7 bini aşkın odaya ulaşacak. Yakın zamanda Four Points by Sheraton markası altında iki yeni anlaşma imzalayan şirket, yeni markalarla da ülkedeki varlığını büyütecek.

Four Points by Sheraton, bu yıl açılması planlanan Four Points by Sheraton İstanbul Kağıthane ve 2022'de açılması öngörülen Four Points by Sheraton Elazığ projeleriyle Türkiye pazarındaki ivmesini artıracak.

Hedef, uzun süreli konaklama talebini karşılamak

Şirketin uzun dönem konaklama markası Residence Inn by Marriott'u ise bu yıl içinde açılması planlanan Residence Inn by Marriott İstanbul Ataşehir oteliyle tanıtması bekleniyor. Şirket, söz konusu yatırımla Türkiye’deki uzun süreli konaklama talebini karşılamayı planlıyor.

Yanı sıra şirketin premium markaları da Türkiye pazarındaki büyümenin itici gücü olmaya devam ediyor. Orientbank Hotel İstanbul, Autograph Collection'ın kısa süre önce gerçekleşen açılışının ardından, İstanbul'da iki yeni Autograph Collection otelinin daha açılması planlanıyor.

The Burdock, Autograph Collection 2021'de Karaköy’de, Orient Occident Hotel, Autograph Collection 2022'de İstanbul’da tarihi yarım adada açılacak.

Delta Hotels by Marriott ise 2019 yılında Delta Hotels by Marriott İstanbul Haliç'in açılışıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Markanın, 2021 yılı sonunda Delta Hotels by Marriott İstanbul Levent'i açması planlanıyor.

Şirket, Türkiye’deki yatırımları kapsamında 2022’de Sheraton İstanbul Esenyurt'u açması bekleniyor. Şirketin amiral markası Marriott Hotels de yeni açılan İzmir Marriott Hotel ile Türkiye'deki portföyünü daha da büyütmeyi planlıyor.

Hali hazırda 3 markalı konut projesi yürütüyor

Türkiye'de markalı rezidanslara yönelik de güçlü bir talep gören Marriott International, bu alanda da çalışmalar yürütüyor.

Şu anda Türkiye'de Le Méridien Residences Bodrum ve The Ritz-Carlton Residences, Bodrum da dahil olmak üzere üç markalı konut projesi yürüten şirket, Bodrum Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki ilk bağımsız markalı konut projesi olan The Ritz-Carlton Residences’ı yakın zamanda hizmete aldı.

Şirketin 2022 yılında The Ritz-Carlton Residences, İstanbul ve The Residences at Sheraton İstanbul Esenyurt'u açması bekleniyor.

Son iki yılda 6 dönüşüm anlaşması imzaladı

Hali hazırda Türkiye’de lüks segmentte, JW Marriott, St. Regis Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton, W Hotels, The Luxury Collection ve Edition; premium segmentte Marriott Hotels, Sheraton, Renaissance Hotels, Le Meridien, Autograph Collection, Delta Hotels by Marriott ve Design Hotels ve odaklı hizmet segmentinde ise Courtyard by Marriott, Four Points by Sheraton, Aloft Hotels ve AC Hotels by Marriott gibi 17 markaya ev sahipliği yapan Marriott International, son dönemde dönüşüm alanında önemli projelere imza atıyor.

Son iki yılda Türkiye genelinde 6 dönüşüm anlaşması imzalayan şirket, 2019’dan beri, Sheraton İstanbul City Center ve Sheraton İstanbul Levent de dahil olmak üzere bu projelerden beş tanesini hali hazırda Marriott International markası altında işletmeye açtı.

Ayrıca şirket, son üç yılda JW Marriott Istanbul Bosphorus ve The Burdock, Autograph Collection dahil olmak üzere Türkiye'de dört farklı kullanım amacı olan binayı otele dönüştürmek üzere sözleşme imzaladı.

Türkiye’deki yatırımlarına ilişkin konuşan Marriott International Türkiye İş Geliştirme Direktörü Begüm Kaya, Marriott International'ın Türkiye pazarında başarılı operasyonlarla dolu güçlü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.