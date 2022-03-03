Marriott International, Moxy Hotels’i Türkiye’ye getiriyor

Türkiye'deki portföyü, her biri farklı seyahat segmentlerinde deneyimler sunan 18 marka çatısında 35'ten fazla otel ve 6 binden fazla odadan oluşan Marriott Internatıonal, deneyim odaklı Lifestyle Moxy markasını Türkiye'ye getirmek için Venue International ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

168 fonksiyonel odaya sahip olacak olan Moxy İstanbul Beyoğlu, tarihi Afrika Han binasının restorasyonunun ardından 2024'te açılması hedefleniyor.

“Beyoğlu’na cesur bir otel deneyimi getirecek”

Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Marriott International Türkiye Geliştirme Direktörü Begüm Kaya Şanver, “Moxy markasını Türkiye'de tanıtmak için Venue International ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz. Moxy İstanbul Beyoğlu, eğlenceli lifestyle konsepti ile dinamik Beyoğlu’na cesur bir otel deneyimi getirecek.” dedi.

Venue International Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Namlıcı, “Türkiye'ye ilk Moxy Oteli’ni getirmek için Marriott International ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Moxy’nin bu pazardaki potansiyeline her zaman inandık, ancak markanın doğru noktadan giriş yapması adına doğru lokasyonu bekliyorduk. Moxy İstanbul Beyoğlu, Beyoğlu bölgesinin bohem ve dinamik karakterine enerjik bir hava katacak. Otel, Afrika Han'ın tarihi yapısı ile Moxy'nin yeni nesil turistleri hedefleyen eğlenceli ve şık deneyiminin eşsiz bir karışımını sunacak. Moxy İstanbul Beyoğlu'nun şehrin en popüler buluşma noktalarından biri olacağına yürekten inanıyorum.” diye konuştu.