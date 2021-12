Marriott’tan Türkiye’de 6 yeni otel için Aktarlı Grup ile işbirliği

Takip Et

Marriott International, Aktarlı Grup ile Türkiye'nin önemli lokasyonlarında 6 otel açmak üzere bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşme dahilinde global otelcilik grubunun The Tribute Portfolio markası Türkiye’ye ilk defa giriş yaparken, ülkedeki Autograph Collection Hotels, The Luxury Collection ve AC Hotels portföyleri de genişleyecek.

İmzalanan sözleşme, İstanbul'un ve İzmir’in hareketli bölgelerinde yer alan altı dönüşüm ve kullanım amacı değişiklik gösteren yeniden uyarlama projesini kapsıyor. Şehrin çeşitli konsolosluklara ve müzelere ev sahipliği yapan bölgesine yakın bir konumda yer alan Adahan Pera Istanbul, Autograph Collection otelinin 2022'de açılması planlanıyor. Üç tarihi binadan oluşan DeCamondo Galata, Istanbul, a Tribute Portfolio Hotel de gelecek yıl açılacak. AC by Marriott İstanbul Old Town ile iki Luxury Collection oteli olan Legacy Ottoman, a Luxury Collection Hotel, İstanbul ve Sansaryan Han, a Luxury Collection Hotel, İstanbul’un ise 2023 yılında açılması bekleniyor. Öte yandan, İzmir kıyı şeridinde inşaatı devam eden yeni AC by Marriott İzmir Karşıyaka otelinin de 2022’de açılması bekleniyor.

Adahan Pera İstanbul, Autograph Collection, DeCamondo Galata, İstanbul, a Tribute Portfolio Hotel ve AC by Marriott İzmir Karşıyaka otelleri Aktarlı Grup adına Access Hospitality tarafından işletilecek.

“Yaygınlığımızı Aktarlı Grup ile daha da genişleteceğiz”

Marriott International Avrupa Otel Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Paul Rosenberg, “Altı yeni otel için imzaladığımız sözleşmeyle, ülkedeki yaygınlığımızı Aktarlı Grup ile daha da genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Marriott International olarak Türkiye pazarında başarılı bir işletme geçmişine sahibiz, bu sayede portföyümüzü genişletmek için önemli fırsatlar söz konusu ve Türkiye’de turizm sektörünün gelişimini desteklemeye kararlıyız.” dedi.

Aktarlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rauf Aktarlı ise, şunları söyledi: “Pandemiye rağmen yatırımlarımızı sürdürüyor, Marriott International ile imzaladığımız bu önemli sözleşmelerle Türk ve uluslararası otelcilik sektörüne katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bin kişiden oluşan ekibimizle birlikte yeni oteller geliştirmeye, Marriott International gibi Türkiye pazarında büyümeye kararlı şirketlerle ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Access Hospitality Başkanı Haluk Özdoğan da, “Access olarak 30 yıldan uzun bir süredir yatırımcılara ve geliştiricilere en iyi çözümleri sunma kararlılığıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Aktarlı Grup ve Marriott International arasında imzalanan bu kilometre taşı niteliğindeki sözleşmenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.