Mars Kapı, tam otomasyona geçmek istiyor

16 Mayıs 2019

Kapı pazarında, ağırlıklı olarak endüstriyel alanda kullanılan geniş ürün gamıyla yer aldıklarını belirten Mars Otomatik Kapı Sistemleri firma sahibi Şaban Yazıcı, “Ürün gamımızı otomatik kepenk, panjur, seksiyonel kapı, yangın kapıları, yükleme rampa ve korunakları, bahçe kapısı otomasyonları, bariyel sistemleri, fotoselli cam kapı ile döner kapılar bulunuyor” dedi.

900 metrekare kapalı, 300 metrekare açık alanda 25 personel ile faaliyet gösterdiklerini söyleyen Yazıcı, 2018 yılında ikinci tesislerini devreye aldıklarını kaydetti. Yazıcı, “Yeni makine parkı ve araçlarla üretimi ve istihdamı artırdık” diye konuştu.

Makine araç parkını büyütecek

Öte yandan yurt genelinde bayi sayıların artırarak, Mars Kapı’yı ulusal bir marka haline getirmek istediklerinin altını çizen Şaban Yazıcı, “Ağırlıklı olarak endüstriyel projelere yönelik üretim yapan firmamız, ürün gamında bulunmayan kapıları da ithal ederek bayi ve müşterilerine sunuyor” diye konuştu.

Kısa vadede otomasyona dayalı bir üretime geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Yazıcı, makine ve araç parkını büyüterek Gebze’de istihdamı artırmak istediklerini kaydetti.

Yurtdışı ağırlıklı satışlarla kalitelerini uluslararası alanda tescilleyerek, hem ülke ekonomisine hem de Gebze bölgesine katıda bulunan bir firma olmayı amaçladıklarını söyleyen Yazıcı, başta komşu ve çevre ülkeler olmak üzere birçok ülkede Mars Kapı ürünlerinin uygulamasını yaptıklarını vurguladı.

Yazıcı başlıca pazarlarının Irak, Azerbaycan, Bulgaristan ve Türkmenistan olduğunu sözlerine ekledi.