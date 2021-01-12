Mars Logistics, 2020'yi 2,1 milyar TL ciro ile kapatıyor

Birçok sektör gibi lojistik sektörünün de pandemiden olumsuz şekilde etkilendiğini belirten Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, sektörün doğası gereği durmasının imkansız olduğunu, pandeminin iş yapış biçimlerinde kalıcı değişimlere yol açtığını, pandemi ile birlikte halihazırda altyapısı hazır olan uzaktan çalışma modelini hayata geçirdiklerini ve temassız taşımacılığa imkan sağlayan Intermodal taşımacılık modelini öne çıkararak müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ettiklerini söyledi.

Pandemi döneminde lojistik sektörünün ve tedarik zincirinin hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Günhan, pandemi ile lojistiğin varlığını sürdürmesinin ne denli önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü aktardı. Günhan, bu nedenle lojistiğin yavaşlayıp hacmi azalsa da durmadığını belirtti.

Herkes gibi kendileri için de 2020 yılının zorlu geçtiğini söyleyen Günhan, "Pandemi döneminin ilk günlerini de kapsayan ikinci çeyrekte iş hacmimizde bir düşüş yaşandı. Ülkemizin dış ticaretine paralel olarak lojistik için de lokomotif sektörler olan otomotiv ve tekstil bu dönemde yavaşladı fakat aynı dönemde ambalaj, gıda, hijyen, kimya gibi sektörler hızlandı. Sektör ve müşteri çeşitliliğini bir strateji olarak belirlediğimiz için bu eksen kaymasında müşterilerimize maksimum seviyede destek olduk. Dünya olarak yeni normale alışmaya başlayınca Haziran ayından itibaren işlerimiz normal seyrine dönmeye başladı. 2020 yılını yaklaşık 2,1 milyar TL ciro ile kapatacağımızı öngörüyoruz. 2020 yılı her ne kadar beklenmedik durumların yaşandığı bir yıl olsa da büyümemiz devam etti. Çünkü sektörümüzün doğası gereği durmamız söz konusu değil. Bu yılı başarıyla bitirmemizdeki en büyük etken ekip arkadaşlarımız. Ekibimizi de bu sene biraz daha büyüttük. İstihdamda azalma olmadı, aksine artış oldu.” dedi.

Filoyu 15,3 milyon euro yatırımla güçlendirdi

Ocak 2020'den itibaren müşterilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını yaptıklarını anlatan Gökşin Günhan, “Müşterilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz ve sunduğumuz hizmeti geliştirmek ve genişletmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında filomuza 15,3 milyon euro değerinde yatırım yaptık. Diğer yandan 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Yurt İçi Dağıtım Kanalları hizmetimizi geliştirmeyi sürdürdük ve 2020 yılına ocak ayında Eskişehir’de bin metrekarelik bir toplama transfer merkezi açarak başladık. Pandemi döneminde de yatırımlarımıza devam ederek nisan ayında Manisa’da iki yeni depo açarak yurt içi dağıtımda önemli adımlar attık." şeklinde konuştu.

Evden çalışma modelinin altyapısını kurmanın 2019 yılı stratejik planları arasında yer aldığını dile getiren Günhan, "250 bin dolarlık teknolojik yatırım gerçekleştirerek planladığımız modeli hızlıca hayata geçirdik ve iş süreçlerimize uzaktan çalışmayı dahil ettik. Yeniliklerimize mayıs ayında Halkalı-Duisburg hattımıza Marmaray Tüneli’ni dahil ederek devam ettik ve Marmaray hattını uluslararası ihracat taşımacılığında ilk kez kullanan firma olduk.” diye konuştu.

Güneşe 1 milyon dolarlık yatırım yaptı

Pandemi sürecinde tüm dünyada dengelerin değiştiğini ve bunun yalnızca iş yapış şekillerini değil, doğal kaynakların bilinçli kullanımına yönelik adımları da etkilediğini söyleyen Gökşin Günhan, şunları kaydetti: “Ağustos ayında 1 milyon dolar yatırım yaparak Avrupa Yakası’nın BEDAŞ’tan onaylı en büyük güneş enerji sistemi projesinin kurulumuna başladık. Projenin Kasım ayında kullanıma hazır hale gelmesiyle Hadımköy depomuzun elektrik ihtiyacını çatı üstüne kurulan Güneş Enerji Sistemi panellerinden karşılamaya başladık. Yenilenebilir enerji kullanımı ile kaynaklarımızı çevre dostu sistemler ile değiştirmeyi ve sürdürülebilirlik anlayışımızı Mars Logistics’in her alanına dahil ederek ilkleri gerçekleştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz.”

Yatırımlara bu yıl da devam edecek

Filolarını güçlendirmek için bu yıl 20 milyon euro yatırım yapmayı ve hizmet ağlarını genişletmeyi amaçladıklarını söyleyen Gökşin Günhan, her zaman olduğu gibi gelen taleplere ve doğan ihtiyaçlara göre Türkiye’nin farklı illerinde depolar ve transfer merkezleri açarak yatırımlara devam edeceklerini vurguladı.

Temassız şekilde teslimat yapılabilmesi ve sınır kapılarına takılmaması gibi avantajlarıyla intermodal taşımacığa olan telebin her geçen gün arttığına dikkat çeken Günhan, Mars Logistics olarak buradan harakele bu yıl bu konuya daha çok yoğunlaşacaklarını kaydetti. Geçen yıl doğanın ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha tüm dünya olarak farkına vardıklarını belirten Günhan, Mars Logistics olarak çevre dostu taşımacılık yöntemlerini daha çok öne çıkaracaklarına dikkat çekti.

Bu yıl yurtdışı yatırımlarının da devam edeceklerini açıklayan Günhan, "Mars Logistics'in kalitesini Avrupa’nın önemli konumlarında da sürdürmeyi planlıyoruz. 2019 yılında Avrupa’nın lojistik açıdan önemli konumlarından biri olan İspanya’da şirket açarak yurt dışında da Mars kalitesini müşterilerimizle buluşturmuştuk. 2021 yılında ise Avrupa’da başka bir ülkede şirket açacağız.” dedi.