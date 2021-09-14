Mars Logistics, Afyon’daki lojistik merkezini hizmete aldı

Mars Logistics, sürdürülebilir büyüme hedefleri kapsamında yatırımlarına devam eden Mars Logistics, Afyon’da 4 bin 500 metrekare alanda hizmet verecek yeni lojistik merkezini açtı. Yatırımlarını müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendiren marka, yakın vadede müşteri taleplerine göre Antalya, İzmir ve Trabzon’da yeni depolar açmayı hedefliyor.

Afyon’daki lojistik merkezi ile ilgili bilgi veren Mars Logistics Yurt İçi Dağıtım Operasyonları Koordinatörü Mahmut Yortaç, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tespit ediyor ve taleplerini karşılamak üzere yatırımlar yapıyoruz. Yeni hayata geçirdiğimiz Afyon Lojistik Merkezi’nde ilk etapta beyaz eşya sektöründeki müşterilerimiz için dağıtım ve depolama, elleçleme, sipariş hazırlama, bayi stok yönetimi, bayilere dağıtım ve yetkili servislere ürün teslimi hizmetleri vereceğiz. İlerleyen dönemlerde farklı sektörler de portföyümüzde olacak.” dedi.

Online takip kolaylığı

Afyon, Isparta ve Uşak il ve ilçelerinde bulunan müşteri bayilerine beyaz eşya dağıtımı yapılacağını, bayi stok ve siparişlerin de Mars Logistics tarafından yönetileceğini söyleyen Yortaç, burada hizmet verilen markaların bayilerinin kullanımına sundukları bir online portalın olduğunu bildirdi. Bu portal sayesinde takip ve sipariş süreçlerini kolaylaştırdıklarını belirten Yortaç, “Müşterilerimiz için oluşturduğumuz portal sayesinde bayiler tüm ürün stoklarını ve siparişlerin durumunu görebilecek, portal üzerinde raporlamalar yapabilecek. Ayrıca bayiler, tüketicilere yaptıkları satışlar için de portalı kullanabilecekler.” diye konuştu.

Yurt İçi Dağıtım Kanalları’nda yüzde 70 büyüme öngörülüyor

Yurt İçi Dağıtım Kanalları departmanlarını 2019’da kurduklarında yola 2 çalışan ve tek bir müşteriyle çıktıklarını anlatan Yortaç, şuanda yaklaşık 100 kişilik bir ulaştıklarına dikkat çekti.

Otomotiv yan sanayi, tekstil, beyaz eşya, FMCG, inşaat, yapı market gibi sektörlerde çalışmalar yapan çok sayıdaki müşterileri için günde yaklaşık 400 sefer düzenledikleri bildiren Yortaç, “2020 yılını yüzde 197 oranında bir büyüme ile kapattık. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeyi ve bu yılı yüzde 70’lik bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz.” açıklamasını yaptı.