Mars Logistics, Online Staj Programı tamamlandı

Mars Logistics, staj programını online platformlara taşıyarak öğrencilere online staj imkanı sundu. Öğrencilerin yoğun ilgisini kazanan online staj programına yapılan başvurular arasından 20 kişi seçildi. 40 gün süren programda öğrencilere Lojistikte Satış ve İş Geliştirme, Müşteri Deneyimi, Entegre Yönetim Sistemleri, Yurtiçi Operasyonları, Gümrük Süreçleri, Dispozisyon, Filo Planlama gibi toplam 32 başlıkta eğitim verildi.

"Yoğun eğitim başarıyla tamamlandı"

Mars Logistics İnsan Kaynakları Direktörü Nihal Kansu, geçtiğimiz günlerde tamamlanan online staj programını şu sözlerle anlattı: “Pandemi ile birlikte geçtiğimiz sene genç arkadaşlarımızla buluşabilmemiz mümkün olmamıştı. Bu sene şirketimizde bir ilk gerçekleştirdik ve online staj programımızı hayata geçirdik. Başvuruları alarak uygun genç arkadaşlarımızı programımıza dahil ettik. Online staj programımızda 20 öğrenci yer aldı ve yoğun geçen 40 günlük süreçte lojistiğe dair birçok konuda eğitim alan öğrenciler, program sonunda stajlarını başarı ile tamamladılar."

"Programdan bir öğrenci Mars Ailesine dahil oldu"

Stajyer öğrencilerden birinin Mars’ta çalışmaya başladığını belirten Kansu, “Genç arkadaşlarımızın heyecanını, sektörümüze olan ilgisini ve bu alanda çalışma isteklerini önemsiyoruz. Şimdiye kadar şirketimizde staj yapmış kendisini kanıtlamış arkadaşlarımızdan bazıları iş hayatlarına Mars’ta başladılar. Bu neredeyse her yıl karşılaştığımız bir durum. Bu sene de staj eğitimlerinde başarılı olan bir arkadaşımız Demiryolu Operasyonları bölümümüzde işe başladı.” ifadelerini kullandı.

“Eğitime büyük önem veriyor, bu alanda çalışmalar yapıyoruz”

Nihal Kansu açıklamanın devamında, “Mars Logistics olarak kurulduğumuz 1989 yılından beri eğitime büyük önem veriyor, bu alanda çalışmalar yapıyor, öğrencilere destek oluyoruz. Kurumsal yapımızın önemli bir parçası olan sosyal sorumluluk projelerimiz ile de aydınlık bir ülke için eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda projeler üretiyor ve destek veriyoruz. 18 yıldır LODER iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması ve Mars Logistics gönüllüleri ile birlikte 2017 yılından beri gerçekleştirdiğimiz Akıllı Tır Akıllı Çocuklar projelerimizden birkaçı. Bu projeler dışında da öğrenci arkadaşlarımızla düzenledikleri etkinliklerde sık sık bir araya geliyoruz." diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla..