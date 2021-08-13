Mars Logistics, yatırımlarına Fransa ile devam ediyor

Yurt dışı yatırımları kapsamında geçen yıl İspanya’da kendi adıyla şirket kuran Mars Logistics, bu yıl da yatırımlarına devam etti.

İspanya’nın ardından Fransa’da kurduğu şirketin açılışını gerçekleştiren Mars Logistics, uluslararası pazardaki konumunu güçlendirdi.

2020’yi yaklaşık 2,3 milyar TL ciro ile kapatan Mars Logistics, kendi adıyla kurduğu Fransa şirketiyle Fransa ve Türkiye arasındaki trafiği geliştirmeyi, Fransa ve Türkiye dışı ülkeler arasında ise yeni hatlar açmayı planlıyor.

Faaliyetlerine 1 Ağustos itibarıyla başladı

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, Mars Logistics olarak her yıl ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yurt içinde ve dışında yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Müşterilerine sundukları hizmeti geliştirmek ve genişletmek için çalıştıklarını vurgulayan Sahillioğlu, “Gerek Fransa’da yerleşik müşterilerimizin gerekse Fransa’ya önemli ölçüde ihracat yapan Türk firmalarının taşıma ve depolama organizasyonlarından doğan ihtiyacı Fransa’da kurduğumuz şirket ile karşılamayı ve 32 yıllık tecrübemizi Fransa’da da müşterilerimize sunmayı planlıyoruz.” Dedi.

Fransa’daki şirketi Paris’te kurduklarını anlatan Sahillioğlu, şirketin 1 Ağustos itibarıyla faaliyete başladığını aktardı. Sahillioğlu, “Mars Logistics France ile Türkiye’de ve İspanya’da müşterilerimize sunduğumuz güveni, hızı, tecrübeyi, lojistik süreçlerde müşterilerimizin talep ettiği bütün unsurları sunmaya ve Mars kalitesi ile güvenli taşımacılık hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.