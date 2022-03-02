Mars Logistics’ten 10 milyon euro değerinde vagon yatırımı

Halkalı- Kolin demiryolu hattını geçen hafta kullanıma açan Mars Logistics, intermodal ve demiryolu taşımacılığı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 10 milyon euro değerinde vagon yatırımı yapan Mars Logistics, 90 adet vagonu bünyesine katarak demiryolu hizmetini bir üst seviyeye taşıdı.

Yatırıma ilişkin açıklama yapan Mars Logistics Demiryolu Genel Müdür Yardımcısı Erdin Erengül, “Intermodal ve demiryolu taşımacılığı, sürdürülebilir, çevreci, güvenilir ve tek seferde taşınabilen yük miktarının fazla olması nedeniyle tercih ettiğimiz ve yatırımlarımızı yoğunlaştırdığımız bir alan. Intermodal hatlarımız ile optimum sürede çevreci çözümler sunuyoruz. Yeni yatırımımız ile aldığımız 90 adet vagonu işletmecisi olduğumuz Almanya, Çek tren hatlarının yanı sıra diğer Avrupa güzergahlarında da kullanacağız.” dedi.

Yeni yatırımlar ve yeni hatlar yolda

Trieste - Bettembourg, Halkalı - Duisburg ve Halkalı - Kolin hatları ile intermodal taşımacılık hizmeti verdiklerini anlatan Erengül, yeni yatırımların yolda olduğunu söyledi. Intermodal ve demiryolu taşımacılığı için gelecek 5 yıla ait yatırım ve stratejilerini belirlediklerini kaydeden Erengül, yakında duyuracakları yeni yatırım ve hatlarla intermodal ve demiryolu taşımacılığının iş hacimlerindeki payını artıracaklarını bildirdi.

Ayrıca halihazırda çalışma yürüttükleri yeşil lojistik konusuna daha fazla odaklanacaklarını belirten Erengül, şöyle konuştu: “Sürdürülebilirlik, Mars Logistics olarak önem verdiğimiz, üzerinde durduğumuz ve şirketimizin her alanına yaydığımız bir anlayış. Taşımacılık yöntemlerimiz başta olmak üzere, şirketimizin her alanında, genel işleyişimizde sürdürülebilir yöntemler kullanmaya özen gösteriyoruz. Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali projemiz ile tesisimizin enerji ihtiyacını, yağmur suyu hasadı projemiz ile tesisimizin peyzaj ve yangın suyu ihtiyacını karşılıyoruz. 2 bin 700 adet özmal araçtan oluşan filomuzdaki bütün araçlar Euro 6 seviyesinde. Evraksız ofis portalımız ile tüm finansal süreçlerimizi dijitalde yürütüyoruz. Depolarımızda enerji tasarrufu sağlayacak ekipmanlar ve yöntemler tercih ediyoruz, tahta paletler yerine geri kazanılmış kağıttan üretilmiş kağıt paletler kullanıyoruz. Yeni projelerde doğaya saygılı iş yapma anlayışını ön plana çıkararak planlama yaptık. Önceden başlayan ve devam eden projelerde ise sürdürülebilir alternatiflere odaklandık.”