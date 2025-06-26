Marshall, daralan piyasa etkisini erişilebilirlikle aştı
Marshall Boya, Ülke Satış ve Pazarlama Direktörü Özgür Orçunus, 2024’ün inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde daralmaların yaşandığı zorlu bir yıl olduğunu belirterek, “Bu zorlu dönemi; tüketici ihtiyaçlarına odaklanıp, fiyat performans dengesini ön planda tutup daha erişilebilir olarak aştık” dedi.
Boya sektörünün dinamik yapısı ve değişen koşullara hızlı uyum sağlama kabiliyeti sayesinde durgunluk dönemlerini nispeten dengeli bir şekilde yönetmeyi başardığı değerlendirmesini yapan Marshall Boya, Ülke Satış ve Pazarlama Direktörü ve Marshall Boya Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Orçunus, “Marshall olarak, daralan piyasalarda öncelikle tüketici ihtiyaçlarına odaklandık” dedi.
Fiyat-performans dengesini ön planda tutarak ürünlerinin daha erişilebilir olmasına gayret etmelerinin de dengeli bir süreç yönetimini desteklediğine atıfta bulunan Orçunus, “Aynı zamanda, algımızı güçlendirecek projelerle hem markamızı gündemde tuttuk hem de sektörel değer yaratmaya devam ettik” ifadesini kullandı.
“Değişen tüketici davranışları izlendi”
Pazarlama ve satış tarafında ise değişen tüketici davranışlarını yakından takip ettiklerine atıfta bulunan Özgür Orçunus, bu süreçte müşterilerine daha hızlı ve etkili çözümler sunduklarını bildirdi.
Buna ilave müşteri memnuniyetini artırmak için hizmet kalitelerini daha da iyileştiren aksiyonlar aldıklarını dile getiren Orçunus, şöyle devam etti: “Önceki yıllarda başlattığımız G2M strateji değişim projemiz sayesinde direkt çalıştığımız perakende bayi sayısında gözle görülür bir artış yakaladık ve bu stratejik hamle sayesinde operasyonel kârlılığımıza ciddi katkı sağladık. Ayrıca boya ustalarıyla geliştirdiğimiz ilişki, zenginleştirme projesi kapsamında binlerce usta ile düzenli iletişim kurduk ve ‘ustamburada.com’ platformunu hayata geçirdik.
Bu sayede tüketiciler, Marshall Boya güvencesiyle ustalarla güvenli bir şekilde iletişim kurarak hizmet alabilir duruma geldi. Bu zorlu süreçte en önemli önceliklerimizden biri de; uzun vadeli büyüme stratejilerimizi korurken piyasa koşullarına uygun esnek çözümler sunmak oldu. Yıl boyunca attığımız bu adımların, sektörün genel daralma trendine rağmen Marshall’ın güçlü bir performans göstermesini sağladı.”
“Fiyat performans dengesi gözetilecek”
Türkiye ve küresel ekonominin 2024 yılında enflasyon, enerji ve lojistik gibi alanlarda zorluklar yaşadığı tespitiyle boya sektörünün bu yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Özgür Orçunus, bunun yanı sıra çevre ülkelerde yaşanan savaş, sosyal ve ekonomik sorunların Türkiye’ye yansımasın bu yılın gündeminde önemli bir yer tuttuğunu hatırlattı. Sektör açısından ise hacimde yaşanacak düşüşe karşın TL bazında fiyat artışlarına bağlı olarak ciroda büyümelerin söz konusu olabileceğini kaydeden Orçunus, “Bu yıl tüketicilerin harcamalarına daha fazla dikkat ettiği bir dönemden geçiyoruz.
Bununla beraber yılın ilerleyen aylarda ekonomik güvenin yavaş yavaş artmasıyla birlikte harcamaların dolayısıyla boya tüketiminin de artış göstereceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, fiyat-performans dengesinin tüketiciler açısından daha da önem kazanacağı bir sürece gireceğimizi düşünüyoruz” şeklinde görüş bildirdi.
“İthal hammadde bağımlılığı azaltılmalı”
Öte yandan, hem üretim hem de Ar-Ge merkezlerinin Türkiye’de bulunduğunu anlatan Özgür Orçunus, “Ar-Ge merkezi ve inovatif çalışmalarımızda, ithal hammaddelere olan bağımlılığı azaltmaya ve Türkiye için yüksek katma değerli ürünler üretmeye odaklanıyoruz” dedi.
Global şirketleri AkzoNobel’in ise ihracat ülkelerini kendi satış politikaları çerçevesinde kendisinin belirlediğine dikkat çeken Özgür Orçunus, “Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere, yakın coğrafyamızda yer alan komşu ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Türk inşaat şirketlerinin yurt dışındaki projelerine için de ürün tedariği sağlıyoruz.
İhracat yaptığımız ülkelerdeki iş ortaklarımızla köklü bir tarihimiz ve ilişkimiz bulunuyor; bu doğrultuda ürünlerimizin yayılımıyla ilgili iş planlarımızı ortak akitivitelerle hayata geçiriyoruz. Gerek satış ve pazarlama ekiplerimizin sahadaki fırsatları ve iş potansiyellerini geliştirmesiyle, gerek ülkelerde markalarımızı tanıtıcı faaliyetlerimizle, gerekse renklendirme makinesi ve ekipmanı yatırımlarımızla ihracat pazarlarında büyümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“Boya üretim kalitemiz her geçen gün artıyor”
Gelişen teknolojilerinin yanı sıra Ar-Ge ve inovasyona yaptıkları yatırımlar sayesinde boya üretim kalitelerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Marshall Boya, Ülke Satış ve Pazarlama Direktörü Özgür Orçunus, “Bundan 5 yıl evvel Endüstri 4.0’a uyumlu teknolojileri sanayiye nasıl entegre edeceğimizi tartışırken bugün 5.0 ile toplum odaklı insansız teknolojilerin adaptasyon sürecine girdik.
Bu devrimle yapay zekâyla çalışan otonom sistemler, sensörler ve siber-fiziksel sistemler gibi araçlarla teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, büyüyoruz. Yaptığımız Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla uzun ömürlü boyanın yanı sıra çevreye saygılı ürünler de geliştiriyoruz” diye konuştu. Ayrıca çevresel etkileri azaltan, uzun ömürlü, yenilikçi teknolojiler içeren ürünlerinin yüksek katma değer sağladığı tespitini yapan Orçunus, “Bu kapsamda hem global hem de Türkiye’de inovasyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle yenilikçi ürün yelpazemizi sürekli geliştirme hedefiyle çalışıyoruz” dedi.