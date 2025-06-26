Marshall, daralan piyasa etkisini erişilebilirlikle aştı

Boya sektörünün dinamik yapısı ve değişen koşullara hızlı uyum sağlama kabili­yeti sayesinde durgunluk dönem­lerini nispeten dengeli bir şekilde yönetmeyi başardığı değerlendir­mesini yapan Marshall Boya, Ül­ke Satış ve Pazarlama Direktörü ve Marshall Boya Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Orçunus, “Marshall olarak, daralan piyasalarda önce­likle tüketici ihtiyaçlarına odak­landık” dedi.

Fiyat-performans dengesini ön planda tutarak ürün­lerinin daha erişilebilir olmasına gayret etmelerinin de dengeli bir süreç yönetimini desteklediğine atıfta bulunan Orçunus, “Aynı za­manda, algımızı güçlendirecek projelerle hem markamızı gün­demde tuttuk hem de sektörel de­ğer yaratmaya devam ettik” ifade­sini kullandı.

“Değişen tüketici davranışları izlendi”

Pazarlama ve satış tarafında ise değişen tüketici davranışlarını ya­kından takip ettiklerine atıfta bu­lunan Özgür Orçunus, bu süreçte müşterilerine daha hızlı ve etki­li çözümler sunduklarını bildirdi.

Buna ilave müşteri memnuniye­tini artırmak için hizmet kalitele­rini daha da iyileştiren aksiyonlar aldıklarını dile getiren Orçunus, şöyle devam etti: “Önceki yıllar­da başlattığımız G2M strateji de­ğişim projemiz sayesinde direkt çalıştığımız perakende bayi sayı­sında gözle görülür bir artış yaka­ladık ve bu stratejik hamle saye­sinde operasyonel kârlılığımıza ciddi katkı sağladık. Ayrıca boya ustalarıyla geliştirdiğimiz ilişki, zenginleştirme projesi kapsamın­da binlerce usta ile düzenli ileti­şim kurduk ve ‘ustamburada.com’ platformunu hayata geçirdik.

Bu sayede tüketiciler, Marshall Bo­ya güvencesiyle ustalarla güvenli bir şekilde iletişim kurarak hizmet alabilir duruma geldi. Bu zorlu sü­reçte en önemli önceliklerimiz­den biri de; uzun vadeli büyüme stratejilerimizi korurken piyasa koşullarına uygun esnek çözümler sunmak oldu. Yıl boyunca attığı­mız bu adımların, sektörün genel daralma trendine rağmen Mars­hall’ın güçlü bir performans gös­termesini sağladı.”

“Fiyat performans dengesi gözetilecek”

Türkiye ve küresel ekonominin 2024 yılında enflasyon, enerji ve lojistik gibi alanlarda zorluklar yaşadığı tespitiyle boya sektörü­nün bu yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Özgür Orçunus, bu­nun yanı sıra çevre ülkelerde ya­şanan savaş, sosyal ve ekonomik sorunların Türkiye’ye yansıma­sın bu yılın gündeminde önemli bir yer tuttuğunu hatırlattı. Sek­tör açısından ise hacimde yaşana­cak düşüşe karşın TL bazında fi­yat artışlarına bağlı olarak ciroda büyümelerin söz konusu olabile­ceğini kaydeden Orçunus, “Bu yıl tüketicilerin harcamalarına daha fazla dikkat ettiği bir dönemden geçiyoruz.

Bununla beraber yılın ilerleyen aylarda ekonomik güve­nin yavaş yavaş artmasıyla birlik­te harcamaların dolayısıyla boya tüketiminin de artış göstereceği­ni tahmin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, fiyat-performans den­gesinin tüketiciler açısından daha da önem kazanacağı bir sürece gi­receğimizi düşünüyoruz” şeklin­de görüş bildirdi.

“İthal hammadde bağımlılığı azaltılmalı”

Öte yandan, hem üretim hem de Ar-Ge merkezlerinin Türkiye’de bulunduğunu anlatan Özgür Or­çunus, “Ar-Ge merkezi ve inovatif çalışmalarımızda, ithal hammad­delere olan bağımlılığı azaltmaya ve Türkiye için yüksek katma de­ğerli ürünler üretmeye odaklanı­yoruz” dedi.

Global şirketleri AkzoNobel’in ise ihracat ülkelerini kendi satış politikaları çerçevesinde kendisi­nin belirlediğine dikkat çeken Öz­gür Orçunus, “Başta Kuzey Kıb­rıs Türk Cumhuriyeti olmak üze­re, yakın coğrafyamızda yer alan komşu ülkelere ihracat gerçek­leştiriyoruz. Ayrıca Türk inşaat şirketlerinin yurt dışındaki pro­jelerine için de ürün tedariği sağ­lıyoruz.

İhracat yaptığımız ülke­lerdeki iş ortaklarımızla köklü bir tarihimiz ve ilişkimiz bulunuyor; bu doğrultuda ürünlerimizin yayı­lımıyla ilgili iş planlarımızı ortak akitivitelerle hayata geçiriyoruz. Gerek satış ve pazarlama ekipleri­mizin sahadaki fırsatları ve iş po­tansiyellerini geliştirmesiyle, ge­rek ülkelerde markalarımızı ta­nıtıcı faaliyetlerimizle, gerekse renklendirme makinesi ve ekip­manı yatırımlarımızla ihracat pa­zarlarında büyümeye devam edi­yoruz” ifadelerini kullandı.

“Boya üretim kalitemiz her geçen gün artıyor”

Gelişen teknolojilerinin yanı sıra Ar-Ge ve inovasyona yaptıkları yatırımlar sayesinde boya üretim kalitelerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Marshall Boya, Ülke Satış ve Pazarlama Direktörü Özgür Orçunus, “Bundan 5 yıl evvel Endüstri 4.0’a uyumlu teknolojileri sanayiye nasıl entegre edeceğimizi tartışırken bugün 5.0 ile toplum odaklı insansız teknolojilerin adaptasyon sürecine girdik.

Bu devrimle yapay zekâyla çalışan otonom sistemler, sensörler ve siber-fiziksel sistemler gibi araçlarla teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, büyüyoruz. Yaptığımız Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla uzun ömürlü boyanın yanı sıra çevreye saygılı ürünler de geliştiriyoruz” diye konuştu. Ayrıca çevresel etkileri azaltan, uzun ömürlü, yenilikçi teknolojiler içeren ürünlerinin yüksek katma değer sağladığı tespitini yapan Orçunus, “Bu kapsamda hem global hem de Türkiye’de inovasyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle yenilikçi ürün yelpazemizi sürekli geliştirme hedefiyle çalışıyoruz” dedi.