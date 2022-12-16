Marshall’dan Sıfır Atık Tema Parkı'na destek

Kocaeli Başiskele Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’de bir ilk olan fabrika atıklarının sanat eserlerine dönüştüğü “Sıfır Atık Tema Parkı” açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Seferberliği” kapsamında Başiskele Belediyesi tarafından tasarlanarak hayata geçirilen parkı Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol’un danışmanlığında Başiskele Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve bölgedeki firmaların iş birliğiyle oluşturuldu. Sıfır Atık Tema Parkı’nda plastik, ahşap, lastik, metal, cam, seramik gibi geri dönüşebilen malzemelerden yapılan eserler sergileniyor. Marshall Sıfır Atık Tema Parkı’na hem boya desteği sağladı hem de ambalaj gönderimi yaparak eserlere malzeme katkısında bulundu.

Fabrika ve firma atıklarının da yoğun olarak kullanıldığı Başiskele Sıfır Atık Parkı, bu özelliğiyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyor. Fabrika atıklarının sanat eserlerine dönüştüğü parkta, hurda traktörden eski at arabalarına kadar birçok kullanılmayan araç da yer alıyor. Kuruyan ağaç kütüklerinden kartal ve baykuş figürleri, otomobil lastiklerinden salıncak, elektronik atıklardan aydınlatma direği, hurda traktörden kaydırak gibi birçok geri dönüşüm malzemesinden yapılan ürünler parkta ziyaretçileri bekliyor.

Toplamda 2 bin 900 metrekarelik alanda kurulan park, her biri altıgen şeklinde 108 metrekarelik 7 bölümden oluşuyor. Parkta çocukların, gençlerin ve her yaştan insanların atölye çalışması yaparak hem sıfır atık bilinci kazanacağı hem de keyifli vakit geçireceği bir bölüm de yer alıyor.