Mars’tan 500 milyon TL'lik sürdürülebilirlik yatırımı

2013 yılında Türkiye lojistik sektöründe GRI C seviyesinde onaylı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Mars Logistics, sürdürülebilirlik yatırımlarını bir yenisini daha ekledi. Mars Logistics, 500 milyon TL değerindeki yatırımı ile yeşil lojistik alanında çalışmalarını genişleteceğini açıkladı.

“Çevre yönetimi, iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası”

Konuyla ilgili konuşan Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, “Mars Logistics olarak iş süreçlerimizin çevresel etkilerini sürekli değerlendiriyor ve yönetiyoruz. Çevre yönetimi, iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası ve tüm paydaşlarımız ile birlikte doğanın korunmasını hedefliyoruz.” dedi.

Günhan, sürdürülebilirlik anlayışını şirketin tüm süreçlerine entegre ettiklerini belirtti ve şunları söyledi: “Çevresel etkilerimizi; atık yönetimi, enerji verimliliği ve CO2 emisyonlarının azaltılması alanlarında yönetiyoruz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon ayak izimizi ölçmek ve karbon salınımını azaltmak önümüzdeki dönem için hedeflediğimiz aksiyonlar arasında yer alıyor.”

Tüm iş süreçlerinde odak sürdürülebilirlik

2021 yılında iş süreçlerinde Kurumsal Sürdürülebilirliği Geliştirmeye odaklandıklarını, 2022 yılında ise daha da geliştirerek müşteri boyutunda da bu amaca odaklanacaklarını belirten Günhan, “2021 yılında Hadımköy Lojistik Merkezi’nde hayata geçirdiğimiz, Çatı Üstü Güneş Enerjisi Santrali yatırımı, genç filo yaşını daha da düşürmek için araç yatırımları, yağmur sularının hasat edilerek tesis içinde yeniden kullanılması, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların döngüsel ekonomiye kazandırma çalışmaları, atık kağıttan üretilmiş palet kullanımının genişletilmesi, paletlerin geri kazanılması, sıfır atık uygulamaları, evraksız ofis projesiyle ofislerde özellikle finansal süreçlerdeki kağıt tüketiminin azaltılması halihazırda uyguladığımız ve sürdüreceğimiz projelerden” dedi. Karayolu taşımacılığında ise en verimli ve en az emisyon salınımını sağlayan demiryolu taşımacılığı yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Intermodal taşımacılık ile optimum süre, maksimum çevrecilik

Mars Logistics’te 2012 yılında “Optimum süre, maksimum çevrecilik” sloganı ile başlatılan intermodal taşımacılığın pandemi döneminde önemini bir kez daha gösterdiğini söyleyen Günhan, karayolu taşımacılığında karşılaşılan sürücülerin karantinaya alınması, sınır kapılarında beklemeler olması, vize problemleri gibi sorunların çevre dostu taşımacılık modelleri olan demiryolu ve intermodal taşımacılık ile aşıldığını ifade ederek Halkalı – Duisburg, Halkalı – Kolin ve Trieste – Bettembourg hatları ile intermodal taşımacılık hizmeti verdiklerini belirtti.

“Yeni yatırımlar yolda”

Günhan, finansal sürdürülebilirliği takip ettikleri bu yolculukta yeni yatırımların da yolda olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: “Çok yakın zamanda duyuracağımız yeni yatırımlarımız ve hatlarımız ile demiryolu taşımacılığının iş hacmimizdeki payını artıracağız. Çevre dostu üretim ve taşımacılık, gelecek politikasını ‘Yeşil Mutabakat’ (Green Deal) çerçevesinde oluşturan Avrupa Birliği için en büyük kriterlerden biri. Biz de Avrupa Yeşil Mutabakatı uygulamalarına uyum sağlama süreçlerimize devam ediyoruz.”