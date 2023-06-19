Martı, 40 bin TAG sürücüsü ve 10 milyon Martı&TAG kullanıcıya ulaşmasını festivalle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de paylaşım ekonomisine büyük bir ivme kazandıran Martı, TAG hizmetiyle 40 bininci sürücüsüne ulaşmanın coşkusunu yaşadı.

Maslak Parkorman'da 30 bin kişinin katılımıyla düzenlenen, Hadise, Arem Özgür-Arman Aydın, Kafalar ve Kör Nokta'nın performanslarını sergilediği Martı Festival'de, Martı kullanıcılarına çok sayıda hediye dağıtıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Martı'nın kurucusu ve lideri Oğuz Alper Öktem, şunları kaydetti:

"10 milyon kullanıcıya ulaştık ve bu sayı hızla büyüyor. 5 sene içinde Türkiye'nin öncü mobilite platformuna dönüşen Martı, yalnızca bir ulaşım sorununa çözüm olmakla kalmadı, aynı zamanda çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir geleceği inşa eden bir topluluğun yaratıcısı oldu. Sizler, İstanbul'un trafik karmaşasına, çevreye ve insana zarar veren hava kirliliğine karşı savaşan kahramanlarsınız. Sadece bir ulaşım seçeneği olmakla kalmayıp, seyahatinizi daha keyifli ve etkin hale getirecek bir hizmet sunuyorsunuz. Bu yolda, TAG'ın dünyadaki başarılı örneklerinden ilham alıyoruz ve daha iyisini yapmayı hedefliyoruz. Ve eminiz ki bu yolculuğumuzda sizin desteğinizle TAG'ı, tüm dünyada ulaşımın geleceğini şekillendiren bir öncü haline getireceğiz. TAG'ın başarısında sürücüler önemli bir rol oynuyor. Sürücüsüyle, kullanıcısıyla biz, insana, çevreye ve dünyanın geleceğine duyarlı dev bir aileyiz."

Martı'nın, Amerika'nın en büyük borsası olan New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmek üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) onayı aldığına da vurgu yapan Öktem, "Bu büyük başarıyı sizlerle paylaşmak, beni çok heyecanlandırıyor. Kısmetse bayram sonrası Amerika'da gong çalıp, bayrağımızı dalgalandıracağız." bilgisini paylaştı.