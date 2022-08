Martı CEO'su Öktem: Sermaye yapımızı güçlendirmek için en doğru zaman

Takip Et

Mobilite platformu Martı, 2022’nin dördüncü çeyreğinde New York Borsası’na (NYSE) açılması planlanıyor. Açılma stratejisiyle ilgili detayları ve gelecek dönem planlarını anlatan Martı’nın Kurucu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, “Türk bayrağını New York Borsa’sında dalgalandıracak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ağır sorumluluğunu da hissediyoruz o yüzden harıl harıl çalışıyoruz. Martı’nın şirket değerinin 532 milyon dolar olmasını, brüt 280 milyon dolara kadar kaynağın da bilançomuza girmesini bekliyoruz.Sermaye altyapımızı güçlendirmek için doğru zamanın şimdi olduğuna kanaat getirdik” dedi.

Yerli girişim Martı, New York Borsası’na (NYSE) açılma stratejisiyle ilgili detayları ve gelecek dönem planlarını dün İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Martı Kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, Rekabet Kurumu tarafından açılan davadan İstanbul Borsa yerine neden New York Borsası'nın tercih edildiğine kadar pek çok soruyu yanıtladı.

Sırada dört teker var

İşlemlerin tamamlanmasının ardından New York Borsası’nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı’nın bilançosuna maksimum 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor. E-scooter, e -mobilet ve e-moped’den oluşan 46 bini aşan araç filosuyla ulaşım hizmeti veren Martı, tek ülke odaklı ve dikey olarak entegre edilmiş bir model benimsediğini de açıkladı. Türkiye genelinde 5.6 milyon kullanıcısı olduğunu ve 2022 yılı sonu için 27 milyonluk yolculuk hedeflerini olduğunu belirten Öktem, yıl sonu ciro hedefini ise 23 milyon dolar olarak açıkladı. Öktem ayrıca 2024 yılında dört tekerli elektrikli ve paylaşımlı araç alternatiflerini sunacaklarını açıkladı.





Öktem, SPAC metodunu hakkında bilgi vererek, "Galata, gelişmekte olan pazarlarda teknoloji destekli bir işletmeyle birleşme hedefiyle 2021 yılında New York Borsası’na arz oldu. Galata gibi şirketler, 'Special Purpose Acquisition Companies', ya da kısacası SPAC’lar, Türk sermaye piyasası hukukunda 'Birleşme Amaçlı Ortaklık' olarak adlandırılıyor. Galata’nın sunacağı kaynak ve tecrübeyle Martı, NYSE’de halka açılması daha hızlı bir şekilde gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.



New York Borsası’na açılma süreciyle ilgili düşüncelerini aktaran Öktem, "Bu hem şirket tarihimiz hem de ülkemizin ulaşım ekosistemi için çok önemli bir dönüm noktası. Yakın gelecekte, tüm ulaşım araçlarının elektrikli; tüm elektrikli araçların da paylaşımlı olacağına inanıyoruz. Ayrıca, geleceğin şehirlerinin daha sessiz olacağı kanaatindeyiz. Bu vizyon ile dünyanın en büyük mikromobilite filolarından birini kurduk. Bugüne kadar hem Martı hem de doğa için yapabileceklerimizin sadece onda birini gerçekleştirdik. New York’ta da Türk bayrağını dalgalandıracak olmaktan gurur duyuyoruz ve üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Öktem, Martı’nın, kuruluşundan beri güçlü bir büyüme ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Türkiye’nin lider mobilite şirketi olarak, ülkemizdeki bu büyüme potansiyelini yakalamak adına sermaye altyapımızı güçlendirmek için doğru zamanın şimdi olduğuna kanaat getirdik. Paylaşımlı yolculuk ve mikromobilite hem dünyada hem ülkemizde sürekli büyüyen bir sektör. Bu büyümeyi karşılayacak sermayeyi sağlamak için de ABD sermaye piyasalarına erişme ayrıcalığını yakalamayı ve üst düzey yatırımcıların desteğini almayı hedefledik. Bu hamlemizin de uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir başarı için bir temel oluşturduğuna inanıyoruz” dedi.

Neden NYSE?



"Neden Borsa İstanbul yerine NYSE?" sorusunu cevaplayan Öktem, "Paylaşımlı yolculuk ve mikromobilite hem dünyada hem ülkemizde sürekli büyüyen bir sektör. Bu büyümeyi karşılayacak sermayeyi sağlamak için de ABD sermaye piyasalarına erişme ayrıcalığını yakalamayı ve üst düzey yatırımcıların desteğini almayı hedefledik. New York Borsası’na açılan bir Türk şirketi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu hamlemizin de uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir başarı için bir temel oluşturduğuna inanıyoruz" yorumunu yaptı.

Martı’nın gelecek planlarına değinen Öktem, "E-moped, e-mobilet ve e-scooter’dan oluşan filomuza olan talep gün geçtikçe artıyor. Zorlu pandemi süreci, ulaşım fiyatlarındaki hızlı yükseliş, ülkemizde paylaşımlı mikromobilite araçlarının önemini ve bu hizmete olan ihtiyacı gösterdi. Yani günümüz dünyasında mobilite ve ulaşım harcamaları bir lüks değil, bir gereklilik. Ayrıca Türkiye, G20 ülkelerinin arasında ulaşım Super App’i olmayan tek ülke. Endonezya, Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan G20 ülkelerindeki lider mikromobilite uygulamalarının değerlemeleri ise milyar dolarlar mertebesinde. Biz de bu hedefle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Farklı araç alternatiflerini deniyoruz

Kullanıcıların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak adına Martı'nın farklı araç modelleriyle pilot çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Öktem, "Kendi işimize odaklıyız ve Türkiye’nin lider mobilite platformu olarak milyonlarca kişiye ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Kendi IOT altyapımızı ve yazılım sistemlerimizi üretiyoruz. Hizmetlerimiz; farklı konfor, fiyat ve mesafe gereksinimlerini göz önünde bulundurularak şekilleniyor. Halihazırda e-moped, e-mobilet ve e-scooter’dan oluşan filomuzu çeşitlendirmek için de hazırlıklara devam ediyoruz. Farklı paylaşımlı, çevreci ve pratik ulaşım alternatiflerini bilfiil değerlendiriyoruz" dedi.