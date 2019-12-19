Martı Grubu'ndan 'icra' haberlerine dair açıklama

19 Aralık 2019

Uzun yıllar Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nın da başkanlığını yapan iş insanı Halit Narin'in temelini attığı Martı Grubu'ndan kredilerin yapılandırılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklama, dün basında yer alan Martı Grubu'nun Antalya'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı Martı Myra Otel'inin özel bir bankaya borcu nedeniyle icradan satışa çıkarıldığı haberleri nedeniyle yapıldı.

Kredilerin yapılandırılmasıyla ilgili Denizbank ile görüşmelerin sürdüğü belirtilen açıklama şu şekilde;

"Halka açık şirketlerimiz Martı Otel İşletmeleri A.Ş ve Martı Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ile Denizbank A.Ş arasında mevcut kredilerimizin yapılandırılmasıyla ilgili protokol görüşmeleri devam etmektedir. Karşılıklı çözüme yönelik görüşmelerin hızlandığı bu dönemde, Denizbank A.Ş’nin protokol imzalanana kadar kalan zamanda hukuki takip süreçlerine devam etme tercihi basında yer almıştır.

Türkiye ekonomisi içerisinde gerek döviz kazandırıcı gerekse istihdama katkısı açısından lokomotif sektör olan turizm, geçtiğimiz dönemde yaşanan sıkıntıları başta devletimiz olmak üzere tüm diğer paydaşlarının katkısıyla geride bırakmıştır. Aynı dönemde grubumuz da kamuya açıklandığı üzere Denizbank dışındaki tüm bankalarla yapılandırma süreçlerini geçtiğimiz yıl tamamlamıştır. Tüm bu kuruluşlarla ilişkiler halihazırda sorunsuz bir şekilde sürdürülmektedir.

Sektörümüzün ve Martı grubu şirketlerinin mevcut finansal göstergeleri de bugün gelinen olumlu gidişatı teyid etmektedir. Tam bu ortamda Denizbank A.Ş ile Finansal Yapılandırma görüşmelerimiz halihazırda devam etmekte olup, çok kısa bir süre içinde olumlu neticeleneceğine de inancımız tamdır.

50 yılı aşkın süredir turizm sektöründe faaliyet gösteren sektörün öncü kuruluşları olan Martı Gurubu şirketleri, faaliyetlerine tam ve kesintisiz olarak devam etmekte olup, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerdir.