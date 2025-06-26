Martı, mahkeme kararıyla E-ulaşım lisansı almaya hak kazandı

İstanbul 7’nci İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) haksız buldu ve Martı’nın e-ulaşım lisansının şartlarını yerine getirdiğine karar verdi.

İBB’nin üst mahkemeye başvurusu da reddedildi. Böylece, Martı üst mahkemede de haklı bulundu.

Kararla birlikte İstanbul’un alternatif ulaşım çözümleri konusundaki en önemli davalarından biri sonuçlanmış oldu.

Martı’nın sunduğu modelin, teknolojiyi etkin biçimde kullanarak İstanbullulara daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi sunmayı amaçladığı belirtiliyor.