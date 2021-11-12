Martı Otel İşletmeleri, 6 ayda cirosunu yüzde 118 artırdı

Martı Otel İşletmeleri, nisan-eylül dönemini kapsayan 6 ayda cirosunu yüzde 118, operasyonel kârlılığını ise yüzde 901 oranında artırmayı başardı.

Martı Otel İşletmeleri, nisan-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren pandemi süreci ve yaz aylarında Ege Bölgesi’nde yaşanan orman yangınlarına rağmen, turizm sezonunda başarılı sonuçlara imza atan şirket, 6 aylık dönemde cirosunu 100 milyonun üzerine taşıdı.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemini yaklaşık 48 milyon TL’lik ciro ile tamamlayan Martı Otel İşletmeleri, 2021’in aynı döneminde ise toplam hasılatın yüzde 117,83’lük artışla 105 milyon 962 bin 542 TL olarak gerçekleştiğini duyurdu. Aynı dönemde şirketin operasyonel kârlılığı (FAVÖK) da geçen yıl 2 milyon 811 bin 794 TL, iken bu dönem yüzde 901,35’lik artışla 28 milyon 155 bin 883 TL’ye ulaştı.

Şirketten Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. “Global olarak pandeminin ve özellikle üç tesisimizin bulunduğu Marmaris'te yaşanan orman yangınlarının operasyonlarımızı ciddi şekilde etkilediği bu dönemde, FAVÖK'ün ciromuza oranı yüzde 26,57 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK‘ü etkileyen faktörlerden biri, faaliyet dışı giderlerdeki 2.465.391 TL’lik artıştır. Bu olağan dışı giderlerin etkisinden arındırılmış operasyonel kâr rakamımız ise 30.621.274 TL olup, FAVÖK oranımız %28,90 olmuştur.”