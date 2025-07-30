Martı’dan kripto hamlesi: Nakit rezervlerinin yüzde 20’sini Bitcoin’e ayıracak

Martı, nakit rezervlerinin yüzde 20’sini Bitcoin’de değerlendirecek; ilerleyen dönemde bu oranı yüzde 50’ye çıkarıp Ethereum ve Solana’ya da yatırım yapabilecek.

Martı’dan yapılan açıklamada, bu adımın bir başlangıç olduğu belirtilerek, ilerleyen dönemde kripto varlıkların toplam rezervlerin yüzde 50’sine kadar çıkarılabileceği ifade edildi. Şirket, Bitcoin’in yanı sıra Ethereum ve Solana gibi diğer dijital varlıklara da yatırım yapma esnekliğine sahip olacak.

Dijital varlıkların uzun vadeli değer saklama aracı olarak değerlendirildiği stratejiyle Martı, nakit, menkul kıymetler ve diğer geleneksel varlıkların yanında kripto varlıkları da hazine yönetimine dahil eden halka açık şirketler arasına katıldı.

Şirketin Kurucusu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, kararın operasyonel bütçeyi etkilemeyeceğini vurgulayarak, “Bitcoin ve diğer dijital varlıkların değer saklama açısından güçlü bir alternatif sunduğuna inanıyoruz. Bu strateji, enflasyon ve para birimi risklerine karşı dengeli bir yaklaşımı temsil ediyor. Alımlarımız uzun vadeli olacak ve zamanla pozisyonumuzu artıracağız” dedi.