Mas, bayilerini ve sektörü bir araya getiriyor
Kırtasiye sektöründe faaliyetlerini sürdüren Mas, sektörü bir araya getiren bayi toplantısı 11-15 Ocak arası Antalya’da gerçekleşecek.
Mas, her yıl gerçekleştirdiği bayi toplantısını bu kez “Birlikte Farklıyız” konseptiyle Antalya'da düzenleyecek. Bbayi toplantısına 500’e yakın bayi ve sektörün önde gelen temsilcilerinin katılması bekleniyor. İkili görüşmeler ve fikir alışverişlerinin gerçekleşeceği etkinlikte sektörün 2020 rotası masaya yatırılacak.
Mas Kış Bayi Toplantısı'nda düzenlenecek gece etkinliklerinde, Kadir Çöpdemir moderatörlük yaparken, Anadolu Ateşi ve Hadise performanslarını sergileyecek.