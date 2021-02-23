Maskedeki stok makineyi ucuzlattı

İmam GÜNEŞ

Türkiye’de pandemi etkisiyle girişimcilerin gözdesi haline gelen maske sektöründe işler tersine döndü. Sektördeki üretici sayısı artarken, maske ihracatına hibe şartının gelmesiyle birlikte iç piyasada maske arzı arttı. Birçok üretici firma üretimi durdurmak, maske makinelerini elinden çıkarmak zorunda kaldı. Dolayısıyla, piyasada ikinci el maske makineleri çoğaldı, fiyatlar yüzde 80 civarında düştü. Pandemi öncesinde yaklaşık 150 bin dolar olan maske makine fiyatları 25 bin dolara kadar geriledi.

Kepenk kapatıyorlar

Maske üreticisi Dentac’ın Tedarik Zinciri Direktörü Ömer Aydın, 650’den fazla cerrahi maske üreticisinin piyasaya ürün sürmeye başladığını ifade etti. Arzın talebin üzerine çıkması ve maske kalitesi ile ilgili farkındalığın artmasıyla beraber merdiven altı üreticilerin rekabette zorlandığının altını çizen Aydın, “Bu üreticiler kepenk kapatmaya doğru sürüklendi” dedi.

Rakam 700’ü buldu

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, “Pandemi öncesi 20 olan firma sayısı bugün 700’leri buldu. Merdiven altı firmalar ile birlikte 1.000 üretici var. Pandeminin başlarında ihracat taleplerine de çalışan üreticiler, hibe şartı sebebi ile yaz aylarından itibaren Uzakdoğulu üreticilerle fiyatlarda rekabet edemez oldular” diye konuştu.

Doğru yatırım yapanlar başarılı oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konfeksiyon ve Hazırgiyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat da, ‘bu işte para var’ mantığıyla hareket eden firmaların olduğunu söyledi. Çok sayıda üretici firmanın olmasının yanında hammadde tedarikinde de problem yaşandığına değinen Fayat, “Doğru fizibilite çalışması yapıp, doğru makine yatırımları yapan firmalar başarılı oldu, olmaya da devam edecek. Bu firmalar arasında ilk kez bu işe yatırım yapanlar da var. Pandemi şartları, aşılanma süreleri düşünüldüğünde dünyada maske kullanımın 4-5 yıl daha ciddi anlamda kullanacağını düşünüyorum” diye konuştu.