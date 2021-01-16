Maspo Enerji, ALA-2 ile JES yatırımlarında hedef büyüttü

Gürmen Group şirketlerinden Maspo Enerji'nin Manisa Alaşehir’de kurulu jeotermal enerji santral yatırımlarından 30 MW kurulu güce sahip yeni fazı ALA-2, yapılan resmi törenle faaliyete geçti.

Açılış töreni sonrası konuşan Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür, “Grup olarak daha yaşanabilir bir dünya için çevreye dost yenilenebilir enerji alanına yatırım yapıyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızın hayata geçirilmesinde öncelikle jeotermali stratejik alan olarak seçtik. Türkiye jeotermal enerjide Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada ve önemli bir gelişim potansiyeline sahip. Resmi açılışı yapılan ALA-2 JES, yenilebilir enerji alanındaki yatırımlarımız için önemli bir aşamaydı ve bu yatırımı ülkemize kazandırmaktan, jeotermal enerjide Türkiye’nin yerli kaynaklarının gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Maspo Enerji A.Ş. Genel Müdürü Murat Solmaz ise, “Dünyada tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üreten şirketlerin yer aldığı RE100 platformuna Türkiye’den kabul edilen ilk ve tek grup olan Gürmen Group şirketlerinden Maspo'nun ALA-2 jeotermal enerji santralinin devreye girmesiyle yenilenebilir enerjide toplam 40 MW’lık kurulu güce ulaştık. Maspo Enerji olarak tüm gücümüzle yenilebilir enerji ve odaklandığımız jeotermal enerji kaynaklarını sürdürülebilirlik vizyonumuz ile artırmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Jeotermal’i daha etkin kullanacak yeni yatırımlara hazırlanıyoruz”

Maspo Enerji'nin şu anda 12 bin 650 hektarlık jeotermal sahasıyla yatırımlarının bulunduğu Manisa yöresinin en büyük ve verimli ruhsatına sahip olduğunu belirten Murat Solmaz, şunları söyledi: “2017 yılında jeotermal santral yatırımlarımızın ilk fazı olarak 10 MW güce sahip jeotermal enerji santralı ALA-1’i işletmeye aldık ve 30 MW’lık ALA-2 jeotermal enerji santralının da yatırım sürecini başlattık. ALA-2’nin resmi açılışıyla da hedeflerimizi gerçekleştirmede büyük bir adım attık. Hedeflerimizi büyüttük. Jeotermal’in entegre yatırımları üzerinde çalışmalarımıza başladık. Jeotermalin etkin kullanıldığı seracılık ve tarım yatırımları üzerinde fizibilite çalışmalarımıza devam ediyoruz. Diğer taraftan yatırımlarımızın üçüncü fazı için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.”