Mastaş, İvigo markasıyla İngiltere’yi ısıtacak

Esra ÖZARFAT

BURSA – Panel radyatör ve elektrikli ısıtıcılar alanında Ar-Ge tabanlı üretim yapan Mastaş, geçen yıl İvigo markalı elektrikli ısıtıcılarıyla İngiltere pazarına giriş yaptı. Halihazırda Romanya, Slovenya, Macaristan gibi doğu Avrupa ülkeleri ile Almanya, Hollanda, Bosna–Hersek gibi pazarlarda her iki ürün grubunda da kendi markalarıyla uzun zamandır yer aldıklarını belirten Aytül Yılmaz, yeni iş ortağıyla birlikte elektrikli ısıtıcıda İngiltere pazarına giriş yaparak ihracatta önemli bir adım attıklarını kaydetti. Global pazarlama ağına verdikleri ağırlıkla elektrikli ısıtıcılarda yüzde 20 olan ihracat paylarını geçen yıl yüzde 45’e çıkardıklarını vurgulayan Yılmaz, bir Türk markası olarak global marka olma yolunda bir adım daha atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Aytül Yılmaz, “Özellikle Romanya, Slovenya ve Almanya da profesyonel model konvektörlerde ve havlu ısıtıcılarda Avrupa da tüketicilerin tercihi olmaya devam ettik. Yine Macaristan, tüm Balkan coğrafyası, Hollanda, Slovakya, Letonya, İspanya, Gürcistan, Türkmenistan, Ürdün gibi ülkelerde de İvigo markamızla yer almaya devam ediyoruz. 4 Mart’ta Emine Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşen “İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni”nde yer almaktan kendim ve kurumum adına büyük mutluluk duydum. Elektrikli ısıtıcılarımızda hedef pazarımız olan Polonya, Fransa, İsrail, Şili, Brezilya gibi ülkelerde de pazarlama çalışmalarına devam ediyoruz. 2022 yılında bunların en az üçünde pazara giriş yapmayı hedefliyoruz. Kalitemizden taviz vermeden sağlam adımlarla ilerlemeyi ve girdiğimiz pazarlarda sürekli kalmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Hedefimiz tüm dünyaya İvigo markasını tanıtmak”

Bursa’da 1976 yılında üretime başlayan Mastaş’ın bugün 13 bin metrekarelik alanda 120 çalışanla aylık 1 milyon metre panel radyatör, 100 bin adet elektrikli ısıtıcı üretim kapasitesine sahip olduğunu aktaran Yılmaz, elektrikli ısıtıcılar arasında manuel ve dijital konvektörler, havlu ısıtıcılar, fanlı ısıtıcı ve ayak ısıtıcıların üretimini yaptıklarını anlattı. Aytül Yılmaz, “En iddialı olduğumuz profesyonel dijital konvektör ve havlu ısıtıcılarda hedefimiz Avrupanın tamamına aynı zamanda tüm dünyaya İvigo markasını tanıtmak ve tüketicilerin 1 numaralı tercihi olmak. Keza kendine özgü yapısıyla dijital fanlı ısıtıcının da öncelikle Türkiye’de tüm balkonseverlerin tercihi olacağına inanıyoruz. Cam balkonları hızlı ve ortam sıcaklığını sabit tutarak ısıtan İvigo Fanlı ısıtıcı Türkiye’nin en ideal balkon ısıtıcısıdır. Bunun yanında ayak ısıtıcıların da bireysel ısıtmada çok önemli ve verimli bir rol oynayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Özellikle pandemi döneminde yazlık bölgelerde nüfusun artmasıyla ısıtıcı ihtiyacının da arttığını ve sürecin iş hacminde artışa neden olduğunu vurgulayan Yılmaz, dijital alana yatırım yaparak güçlü bir web altyapısı kurduklarını ve çeşitli dillerde tanıtımlara ağırlık verdiklerini ifade etti. Pandeminin hız kesmesi ve tüketicilerin kıyı bölgelerinden uzaklaşmasıyla yurtiçi piyasalarda yaşanan düşüklüğü ihracat pazarlarıyla dengelemiş olduk. İvigo markası olarak son 10 yıldır tutunmaya çalıştığımız Avrupa piyasasında önemli ilerlemeler kaydettik” değerlendirmesini yaptı.

Aytül Yılmaz, panel radyatörde en kaliteli saclardan Türkiye’nin en kaliteli radyatör üretimini gerçekleştirdiklerini, ihracat oranlarının yüzde 80 düzeyinde devam ettiğini dile getirdi. Yılmaz ayrıca, bir TÜBİTAK projesi olarak hayata geçirdikleri Potpresso marka endüstriyel Türk kahvesi makinesinin 2021 yılında Coffex fuarı ile tanıtıldığını ve bu yılsonunda pazara sunacaklarını da duyurdu.