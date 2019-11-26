Mastaş’tan ‘yıkanabilir’ elektrikli ısıtıcı ürünleri

26 Kasım 2019

Zehra ORUÇ

Cirosunun ortalama yüzde 3’ünü Ar-Ge faaliyetlerine ayıran Mastaş, son dönemde arka arkaya yapılan yüksek oranlı elektrik zamları ve tüketicinin alım gücündeki zayıflama nedeniyle yurtiçi satışlarda yaşadığı daralmayı Avrupa’da fark yaratacak yeni ürünlerle dengelemeyi planlıyor. Dünyanın hızla adapte olduğu yenilenebilir enerji algısından umutlu olduklarını aktaran Mastaş Genel Müdür Yardımcısı Aytül Yılmaz, piyasada fark yaratacak özellikli, tasarruflu ve akıllı ürünlere odaklandıklarını söyledi. Yurtdışında ise pazara özel üretimle öne çıktıklarından bahseden Yılmaz, “Örneğin Amerika pazarı bizim başarılı olmak arzusunda olduğumuz bir pazar. Amerika’nın farklı bir voltaj uygulaması var. Bu pazar için 120 watta çalışacak şekilde ürün geliştiriyoruz. Gerekli belgeleri alıp, çalışmaları yılsonuna kadar tamamlamak ve satışına 2020’de başlamak istiyoruz” dedi.

2018 yılında bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi olduklarını anımsatan Aytül Yılmaz, burada öne çıkan çalışmalarından da bahsederek, yıkanabilir elektrikli ısıtıcı ve ıslak ortamda örneğin yağmur altında çalışmaya uygun ayak ısıtıcısı ürünleri üzerinde çalıştıklarını anlattı.

“Şu an denemelerini yapıyoruz. Direkt üzerine hortumla su bile tutsanız zarar görmeyecek bir yapıda” diyerek ürünlerle ilgili

bilgi veren Yılmaz, şöyle devam etti: “Elektronik cihaz olmasına rağmen sudan etkilenmeyecek güvenli bir ürün. Ayrıca elektrikli havlu radyatör ürününe de bu özelliği ekleyeceğiz ve banyo gibi nemli ve ıslak ortam için yüksek güvenlikli bir ürün olacak. Havlu radyatörlerin yeni tasarımıyla kabloyu ürün arkasına gizleyerek görsel bir iyileştirme de sağlayacağız. Özellikle elektrikli havlu radyatörlerde Avrupa’da daha iddialı hale geleceğiz. Yılsonuna kadar bu özellikli ürünleri pazara sunacağız.”

Yurtiçi satışlarında %20’lik düşüş yaşadı

Sektörün en büyük pazarının Rusya olduğunun altını çizen Yılmaz, ihracat için her ülke için ayrı belgeler almak zorunda kalabildiklerini, bu yüzden de ihracat pazarlarını istedikleri zaman çeşitlendiremediklerini dile getirdi. Rusya’nın kendi markalarını oluşturmaya başladığını aktaran Yılmaz, bu pazara her iki ürünü de satmak istediklerini belirtti. Yılmaz, “Ancak karşımıza korumacı politikalar çıkıyor. Müşterinin alacağı bir ithalat belgesi için neredeyse bir TIR dolusu numune istiyorlar. Bu da bir nevi yıldırma politikası oluyor” dedi. Yurtiçi satışlarının da azalan satın alma gücünden olumsuz etkilendiğini kaydeden Yılmaz , “Türkiye’de beyaz eşya pazarında son üç yıldır yüzde 30’a kadar düşüş oldu. Bizim segmentimizde alternatif ürünler olmadığı için satışlar devam ediyor. Ancak iç pazarda yüzde 20’lik düşüşten bahsetmek mümkün” şeklinde konuştu.

Vigo olan markasını İvigo olarak değiştirdi

Bu yıl Vigo olarak bilinen markasını İvigo olarak değiştiren Mastaş; uzun yıllardır panel radyatör imalatçısı olarak, Türkiye’de ısıtma sektöründeki ‘güvenli ısıtma aracı’ açığını fark ederek elektrikli ısıtıcı üretimine de başladı. Bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde, Balkan ülkeleri, Ortadoğu coğrafyası, Kuzey Afrika ve Türkçe konuşan ülkelerde ürünleri satılan firma, elektrikli ısıtıcılarda 5 ana ürünle pazarda yer alıyor. Panel radyatör üretiminde 1 milyon metre kurulu kapasite ile faaliyet gösteren Mastaş, Avrupa’da hem panel radyatör hem de elektrikli ısıtıcı üreten tek firma olarak dikkati çekiyor. Yerli malı belgesi olan, elektrikli ısıtıcı ürün gamında yüzde 90’ı bulan yerlilik oranı ile üretim yapan firmanın Ar-Ge Merkezi’nde bugün 13 projesi devam ediyor. 500 watt ile 2 bin 500 watta kadar ürün gamına sahip ürünler, 3 metrekareden 30 metrekareye kadar geniş alanları ısıtabilecek kabiliyete sahip. Aytül Yılmaz, elektrikli ısıtıcının 2018 yılında yüzde 13 olan cirodaki katkısını bu yıl yüzde 22’ye çıkmayı hedeflediklerini söyledi.