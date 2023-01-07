"Master of Materials" Rado'dan ayrıcalıklı kronograf modeller

Kâşiflerin gözdesi olan bu model, özgün ve daha ince otomatik mekanizması sayesinde yenilenmiş, seçkin tasarımı ile bir kronograf olarak müthiş bir geri dönüşe imza atan ilk saat konumundadır. Seçenek zenginliğinin hâkim olduğu bu modern çağda, "Master of Materials" Rado da üzerine düşeni yapıyor ve yeni kronograf saatlerini, en talepkâr saat tutkunlarını bile tatmin edecek özgün renk ve kayış/bilezik seçeneklerine sahip üç farklı model halinde tanıtıyor.

Saatte ve yedek kayışlarda kullanılan pratik EasyClip sistemi, kullanıcının kendi ruh haline veya belirli bir etkinliğe en uygun stili kısa sürede ve zahmetsiz bir şekilde oluşturmasını sağlarken, şık ve özel saat kutusunda tüm aksesuarları bulunuyor.

Yeni Captain Cook Chronograph'ın dış kısmında, her iki tarafı yansıma önleyici kaplamalı, çizilmeye dayanıklı safirden üretilmiş, karakteristik dik kesim cam bulunuyor.

Parlak paslanmaz çelik veya dairesel hareketlerle zımparalanmış bronz malzeme seçenekleriyle sunulan daha ince, 43 mm'lik şık kasanın bezeli üzerindeki mavi veya siyah parlak ileri teknoloji seramik yapı kadran rengini tamamlıyor.

Az ışıklı ortamda net görünüş

İkinci seçenekte gümüşten maviye ve gümüşten siyaha renk geçişli ve bir de mavi güneş ışını kaplamalı üç model bulunuyor ve bunların hepsi de, önemli bileşenlerin az ışık bulunan ortamlarda bile net görünmesini sağlayan Super-LumiNova® ile kaplanmış göstergelerin, işaretlerin ve sayıların yanında yer alıyor. Uç kısmı cesur ve karakteristik bir ok başı tasarımına sahip akrep, güçlü ve varlığını hissettiren yelkovan ve de kırmızı uçlu kronograf saniye ibresi ile hem şehir merkezinde hem de doğanın kalbinde çıkacağınız her keşif veya yolculukta zaman bilgisini kolayca görmenizi sağlar. Rodyum rengiyle kırmızı arka plaka üzerinde tasarıma yine hoş bir hava katan çapa sembolüne sahip bu dayanıklı ve güvenilir saatte artık, saat 6 konumundaki tarih penceresi ile bir denge oluşturan, saat 9 ile 3 konumu arasındaki standart saniyeleri kapsayan kronograf kadranı bulunuyor.

Tarih göstergesi, eski modellerde olduğu gibi gümüş üzerinde kırmızı renkte görünüyor. İçerisinde; 37 taşlı, beş ibreli ve Nivachron™ anti-manyetik balans yayı sayesinde 59 saatlik güç rezervi sunuyor.