Mastercard, AB ve Birleşik Krallık arasındaki işlemlerinin ücretlerini artıracak

Mastercard, Birleşik Krallık ile Avrupa Ekonomik Alanı arasındaki ödemelerin artık bölgeler arası olarak kabul edilmesi sebebiyle limitin artık Brexit'ten sonraki bazı işlemler için geçerli olmadığını ve İngiliz alıcılar Avrupa Birliği (AB) merkezli şirketlerden banka veya kredi kartlarını kullanarak alışveriş yaptıklarında ödedikleri ücretlerin beş kat artırılacağını duyurdu.

Mastercard’ın bu hamlesinin çevrimiçi ödemelere dayanan işletmeler arasında daha yüksek tüketici fiyatları konusundaki endişelerini artıracağı tahmin ediliyor.

Mastercard ve Visa, ağını kullanan tüm banka veya kredi kartı ödemeleri için banka adına bir işlem ücreti alıyor. AB, söz konusu işlem ücretlerinin işletmelere yüz milyonlarca euroya mal olacağına ve tüketici fiyatlarını artıracağına dair endişelerin ortaya çıkmasının ardından 2015 yılında bir sınır koymuştu.

Ancak Mastercard, 15 Ekim'den itibaren Birleşik Krallık'tan AB'ye yapılan tüm online kredi kartı ödemelerinde mevcut durumda uygulanan yüzde 0,3’lük işlem değeri ücretini 5 kat artırarak yüzde 1,5'e yükseltecek. Banka kartı ödemeleri için ücret ise yüzde 0,2'den yüzde 1,15'e yükselecek.