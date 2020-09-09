Mastercard, üç ilde daha toplu taşımada 'temassız ödemeyi' hizmete aldı

09 Eylül 2020

Londra, Şikago, Kiev ve Bükreş gibi şehirlerde toplu taşıma ödemelerinin altyapısını sağlayan Mastercard, temassız toplu taşıma çözümlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Mastercard, Türkiye’de de en son Düzce, Osmaniye ve Hatay’da toplu taşıma ödemelerine yönelik çözümlerini kullanıma açtı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Mastercard’ın temassız toplu taşıma ödeme sistemleri sayesinde, Düzce ve Osmaniye’de yaşayanlar veya bu kentleri ziyaret edenler cüzdanlarındaki temassız özellikli banka veya kredi kartlarını ve cep telefonlarını ödeme aracı olarak kullanabiliyor. Hatay’da ise Hatay Kart kullanıcıları, Masterpass altyapısı sayesinde mobil uygulama üzerinden kartlarına bakiye yükleyebiliyor. Düzce ve Osmaniye ile beraber Türkiye’de temassız kartlar veya cep telefonu ile toplu taşıma ödemelerinin yapılabildiği illerin sayısı 18’e ulaştı. Hatay dahil 13 ilde ise Mastercard’ın güvenli ve hızlı dijital ödeme sistemi Masterpass altyapısı ile kent veya ulaşım kartlarına bakiye yükleme işlemi yapılabiliyor. Böylece, Mastercard’ın akıllı şehirlere yönelik sunduğu temassız ödeme teknolojileri Türkiye’de 30’u aşkın ilde kullanılır hale geldi.

“Amacımız, nakitsiz toplum ve akıllı şehirler”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, “Mastercard olarak yenilikçi, güvenli ödeme teknolojilerinin Türkiye’de yaygınlaşması, vatandaşlarımızın dünyadaki büyük şehirlerle eşzamanlı olarak inovatif ürünleri deneyimlemesi için çalışıyoruz. Nakitsiz toplum hedefiyle çalışırken yenilikçi teknolojilerle insanlara daha pratik, daha akıllı, daha güvenli çözümler sunuyoruz. Hedefimiz, temassız uygulamasını, dünyanın farklı akıllı şehirlerinde olduğu gibi, taksilere, otoparklara, otoban gişelerine, hatta müzelere kadar yaygınlaştırmak.” dedi.