Mastercard'dan 2,65 milyar dolarlık yeni siber güvenlik yatırımı
ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Mastercard, siber güvenlik şirketi Recorded Future'ı 2,65 milyar dolara satın almak üzere anlaştı. Şirketten yapılan açıklamada, satın alma işleminin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.
AA
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Recorded Future'ın Insight Partners'tan 2,65 milyar dolara satın alınmasına yönelik anlaşmayla, Mastercard'ın siber güvenlik hizmetlerini genişlettiği kaydedildi.
Recorded Future'ın, 45 ülkenin hükümeti ve Fortune 100 şirketlerinin yarısından fazlası dahil 75 ülkede 1900'den fazla müşterisi olduğu aktarılan açıklamada, satın almanın Mastercard'ın kimlik, dolandırıcılığı önleme, gerçek zamanlı karar alma ve siber güvenlik hizmetlerine katkıda bulunacağı vurgulandı.