Mastercard'dan üst düzey atama

Son yıllarda şirketin en önemli büyüme ve farklılaşma alanı olan data, danışmanlık, platform ve siber güvenlik hizmetlerini tek bir çatı altına toplayarak şirketin inovasyon gündemini destekleyen ve yapay zeka (AI) alanında çarpan etkisi yaratan hizmetlerini artırmayı hedefleyen Mastercard'ın, yeni yapılanma kapsamında EEMEA bölgesindeki Katma Değerli Hizmetler ekibinin liderliğine Selin Bahadırlı Çağlan atandı.

Atama, Mastercard'ın bölgedeki varlığını güçlendirme ve müşterilerine daha yenilikçi çözümler sunma hedefinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

13 yıllık Mastercard tecrübesi

Selin Bahadırlı Çağlan, Eğitimini Goizueta Business School, Emory Üniversitesi’nde MBA yaparak tamamladı ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu. Kariyerinin başlarında A.T. Kearney'de yönetim danışmanlığı ve strateji deneyimi kazanan Bahadırlı, Sabancı Holding'de Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörü olarak görev yaptı.

Bahadırlı, 13 yıldır Mastercard bünyesinde çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev yaptı. En son EEMEA bölgesinde Mastercard Veri ve Hizmetler İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapan Bahadırlı, 50 kişilik bölgesel bir ekibi yönetti ve 81 pazarda 500'den fazla müşteriye danışmanlık, pazarlama, veri ve platform hizmetleri sunarak bölgesel P&L sorumluluğunu üstlendi.