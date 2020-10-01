Masterpass ile İstanbulkart yükleme imkanı

01 Ekim 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden BELBİM, Mastercard ile işbirliğine gitti. İki şirket arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle, Mastercard’ın online temassız ödeme çözümü Masterpass, BELBİM’in ‘İstanbulkart Mobil’ uygulamasına entegre edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, yapılan anlaşma sayesinde İstanbul’da her gün toplu taşıma kullanan 15 milyon vatandaş, BELBİM’in geliştirdiği ‘İstanbulkart Mobil’ uygulaması üzerinden, Masterpass’e kayıtlı banka ya da kredi kartları ile yükleme yapabilecek.

Ayrıca önümüzdeki dönemde, abonman yüklemelerinden rutin İstanbulkart TL yüklemesine varıncaya kadar, bu ödeme yönetimini kullanan vatandaşlara farklı armağan ve indirimli ödeme seçenekleri de sunulacak.

“Amacımız tüm İstanbulkartlılara kazanç sağlamak”

Açıklamada görüşlerine yer verilen BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz, şunları söyledi:

“Coğrafi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, Türkiye’nin en büyük ve kalabalık şehri olarak da öne çıkıyor. Türkiye’deki yaklaşık her 4 kişiden 1’i İstanbul’da yaşıyor. BELBİM, 33 yıldır İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak çözümleri geliştiren bir teknoloji vizyoneri. Dijitalleşme vizyonumuz ve finansal teknolojimizle İstanbulluların yaşamını kolaylaştırmak hedefiyle İstanbulkart’ı geleceğe taşıyoruz. Erişilebilir ve pratik yükleme işlemleri için, son olarak, ‘İstanbulkart Mobil’ uygulamamıza Masterpass kart saklama hizmetini entegre ettik. Amacımız, tüm İstanbulkartlılara, kartları ile harcarken de kartlarına yükleme yaparken de kazanç sağlamak. Mastercard ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile hızlı, konforlu ve pratik işlem altyapısı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

"Yetersiz bakiye sesi ortadan kalkacak"

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise “Mastercard olarak, hayatın her anında, vatandaşların ödeme adımını en güvenli hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesi için çalışıyoruz. Daha önce yaptığımız bir araştırma, kart yükleme adımında daha hızlı ve daha kolay çözümlerin talep edildiğini ortaya koymuştu. BELBİM ile işbirliğimiz sayesinde hem İstanbulkart yükleme süresi kısalacak hem de vatandaşların araca bindiklerinde duymaktan hoşlanmadıkları ‘yetersiz bakiye’ sesi ortadan kalkacak.” dedi.