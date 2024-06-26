MatePad 11.5S satışa çıktı

Çoklu manyetron nano optik katmanlar, ekran yansımasını yüzde 60 azaltarak ekranı daha net hale getiren tablet, güçlü donanımıyla da dikkati çekiyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi sağlıyor. 8800 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sunarken, hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj oluyor.

HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle akıcı ve sezgisel bir arayüz deneyimi sunuyor. Ayrıca, markanın çoklu ekran işbirliği özelliğiyle, yine markanın diğer cihazlarıyla entegre edilebilir. Tablet, 8 MP ön ve 13 MP arka kameraya sahip. Tabletin dört hoparlörlü ses sistemi ise ses deneyimi sağlıyor. Ayrıca, Huawei NearLink M-Pencil desteğiyle yaratıcı ve profesyonel çalışmalar için de kullanılabiliyor.